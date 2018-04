Felpaprikázó árak – a világ legdrágább chilije több millió forintot kóstál

A világ legdrágább chili­paprikája ugyan nem a legerősebb, de a Peruban őshonos fűszernövény igen kedvelt a chilirajongók és a gourmet séfek körében. A fűszerek világában nem ritka a borsos ár, az igazi, jó minőségű sáfrányt és a vaníliát is jócskán meg kell fizetni, mivel mindkét növény óriási munkaigényű, és meglehetősen ki vannak téve az időjárási anomáliáknak.

Aggasztó tüneteket tapasztalt egy, a napokban megrendezett chilievő verseny után egy amerikai férfi, aki a világ legerősebb chilipaprikáját fogyasztotta el. A 34 éves férfi kórházba került, mivel a versenyt követő napokban pusztító erejű fejfájás jelentkezett nála. A vállalkozó kedvű versenyző rendbe jött, ám az esetét bemutatták egy orvosi szaklapban, mint az első olyan alkalmat, amikor chilipaprika fogyasztása úgynevezett RCVS-t, reverzibilis cerebrális vazokonstrikciós szindrómát okozott.

Az elfogyasztott Carolina Reaper 2013-ban bekerült a Guinness-rekordok könyvébe mint a világ legerősebb chilipaprikája.

Messze nem ez a fajta azonban a világ legdrágább chilije, ezt a címet ugyanis az Aji Charapita nevű fűszernövény birtokolja. A paprikát csak a közelmúltban háziasították, nem is olyan régen még csak Peru északi részének dzsungeljeiben termett, vadon. Az Aji Charapita egészen kicsi, mindössze borsószem nagyságú, ám annál nagyobb az összeg, amelyet kilójáért ki kell fizetni.

Egy kilogramm a különleges chilipaprikából legkevesebb 25 ezer dollárba (6,3 millió forint) kerül. Frissen fogyasztva erősen gyümölcsös ízű a borsos árú chili, salsák és szószok kitűnő kísérője, legtöbbször mégis szárítva és őrölve használják. A nyugati világban viszonylag ismeretlen, ám chilirajongók és ötcsillagos éttermek szakácsainak körében igen nagy a renoméja. A magas árat az is indokolja, hogy nem könnyű beszerezni: Perun kívül szinte alig lehet hozzájutni, magokat ugyan lehet vásárolni az interneten, de még ha valaki vállalná is, hogy maga ülteti el és neveli fel a növényt, a magocskák ára valószínűleg letöri a lelkesedését. Azért persze csípősségben sem marad el nagyon a legerősebbektől az Aji Charapita. A Scoville-skálán, amely a paprikafajták csípősségét méri, a 30 és 50 ezer SHU (Scoville Heat Unit, azaz a kapszaicin relatív mennyisége) közötti tartományban helyezkedik el, ezzel az értékkel a cayenne bors – ami chilipaprika-őrlemény – csípősségével vetekszik, egy jalapeno paprikánál pedig akár hússzor erősebb is lehet.

Az Aji Charapita a világ legdrágább fűszerei közé tartozik. Dobogós még a sáfrány, amelynek égbe szökő árát főleg a magas munkaigényű termesztés magyarázza. Gyakorta hamisítják is a növényt, nem ritka, hogy kurkumát, körömvirágot vagy sáfrányos szeklicét akarnak rátukmálni az óvatlan vásárlóra. Nem minden sáfrányfajta ehető természetesen, a Crocus sativus bibéit gyűjtik be, és ebből készítik a drága fűszert. Nagyjából 60-80 ezer virágból lesz egy font (alig fél kilogramm) szárított sáfrány.

