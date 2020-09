Pellengérre állították a Louis Vuitton méregdrága arcpajzsát

Gúnyolódások céltáblájává vált a Louis Vuitton csaknem ezer dollárba kerülő arcpajzsa. A borsos árú eszközt a közösségi médiában állították pellengérre, miután a francia divatcég bemutatta 2021-es kollekciója részeként. A Twitteren többen profitéhségnek és rablásnak bélyegezték a drága kiegészítőt, mondván: a Louis Vuitton hasznot húz a koronavírus-járványból.

A divatcég úgy védekezett, hogy a pajzs egyben sapkaként is használható, arany díszgombjai vannak, amelyekre rávésték a cég logóját, valamint a monogramja a sapka pántján is megtalálható. A pajzs arcot takaró része fotokromatikus anyagból készült, azaz fényre sötétedik – a cég szerint ez is hozzájárul a nem túl baráti árhoz.

Mindez nem győzte meg a twitterezőket, egyikük a Luxury­launches.com oldal szerint azt írta:

Nem tudom, mennyire kell ahhoz gazdagnak vagy hülyének lenni, hogy valaki ezer dollárt kifizessen egy LV arcpajzsért. Ha már annyira kell valakinek, megvárhatná, míg kijön az öt dollárért vesztegetett hamisítvány.

Egy másik twitterező szerint a Louis Vuitton még a süllyedő Titanicon is luxusmentőmellényeket árult volna annak idején, ez színtiszta rablás.

Nem állt meg verbális szinten a kritizálás, volt, aki celluxszal megragasztott műanyagból saját maga készített arcpajzsot, és a cég monogramját is ráírta, így jelezve a véleményét.