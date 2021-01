Tokaji gin lett a világ egyik legjobbja

A brit The Spirits Business szaklap által évente megrendezett The Gin Masters versenysorozatán a legmagasabb, Master elismerésben részesült a Seven Hills Distillery Tokaj ginje – adta hírül a díjnyertes főzde.

A magyarmezogazdasag.hu beszámolója szerint

ez az első olyan gin, ami a piacvezető londoni szaklap The Gin Masters versenysorozaton a legmagasabb, Master elismerésben részesült.

A versenysorozat 2008-as indulása óta mára a világ egyik legrangosabb szeszesitalipari megmérettetésévé nőtte ki magát, ahol az italokat összesen 16 különböző kategóriában értékelik a szakma legjobb érzékszerveivel rendelkező bírák.

Ez nem csak egy gin, hanem annál sokkal több! Komplex, csodálatos illata azonnal elárulja, hogy egy jól átgondolt itallal van dolgunk, mely varázslatos és merész, egyben elegáns, virágos íze hosszan elkísér a szájpadláson, majd földes finissel ér véget

– írta róla Bernadette Pamplin, a világ legrangosabb párlatversenyeinek állandó ginszakértő bírája.

A Seven Hills Distillery egy kis kézműves whisky- és gin-főzde Bodrogkisfaludon, mely 2020 őszén nyitotta meg kapuit, és engedett betekintést az érdeklődőknek, hogy mit, miért és hogyan csinál annak érdekében, hogy helyi alapanyagokból világszínvonalú italokat készítsen.

Szinte el sem hisszük, hogy tegnap még egy zempléni kis parasztházban egyszerűen csak gint főztünk, majd mára kiderül, hogy ugyanitt a világ élvonalába tartozó italt készítjük

– nyilatkozta Mészáros-Komáromy Dénes, a kis kézműves üzem tulajdonosa, és egyben lepárlómestere. Az üzem tulajdonosa hozzátette: „Az meg külön öröm a számukra, hogy megmutathatják a világnak, hogy Tokaj-hegyalja már rég nem csak a borról szól.”