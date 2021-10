Vaszary János, Aba-Novák Vilmos, Kádár Béla és Munkácsy Mihály remekműveivel vág neki az ősszel induló új aukciós szezonnak a Virág Judit Galéria. Október 17-én a Budapest Kongresszusi Központban 162 tételt visznek kalapács alá, az anyag október 16-ig ingyenesen megtekinthető a galériában.

Az aukció legmagasabb, 50 millió forintos kikiáltási árról induló alkotása Vaszary János San Remo című festménye.

A festőművész 1926-tól minden nyáron ellátogatott Olaszországba, utolsó itáliai nyarát 1937-ben is ott töltötte. A most aukcióra bocsátott festményen Vaszary a tenger felől, a kikötő benyúló mólójáról készített vázlatok alapján, éteri fényben lebegve festette meg a várost. A színek oly mértékben áttetszővé válnak, mintha üvegre festette volna a képet, szinte azt mondhatni, a színek helyét átveszi a fény.

Vaszary János utolsó itáliai nyarát felidéző San Remo című festménye

Forrás: Virág Judit Galéria

Aba-Novák Vilmos római trattoriaciklusának lenyűgöző darabja, az Utcai zenészek 30 millió forintos kikiáltási árról indul. A ciklusban talán csak egy alkotása van, ami monumentálisabb, a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában álló Térzene. Olaszországban készült képeinek csupán töredéke ábrázolja a fővárost, a legtöbb a nyári kóborlásoknak, tengeröblöknek és középkori kisvárosoknak állít emléket, a most aukcióra kerülő, római datálású festménye ebből a szempontból is kuriózum.

A gyermekét tartó anya Munkácsy Mihály művészetében olyan motívum, amellyel a kulcsműnek számító Siralomház után csaknem minden nagyobb festményén találkozunk. A most, mintegy százhúsz év után felbukkant anya-gyerek kompozíció a Siralomház egyik nagyon korai stádiumában készülhetett. Nem a későbbiekben már oly ismertté vált modellbeállítással találkozunk itt, hanem szinte az egész motívum első megfogalmazásával. Az anya, miközben karján tartja az alig egyévesnek látszó kicsijét, arcát elfordítja, s köténye felhajtott végével próbálja felfogni könnyeit. Az Anya gyermekével, tanulmány a Siralomházhoz az árverésen 24 millió forintról indul.

Nemrégiben két izgalmas Kádár Béla-festmény került elő a tengerentúlról, egykor a Deák-gyűjteménybe tartoztak, és 1962-ben a San Diegó-i kiállításon is szerepeltek. A két mű egészen kivételes, szinte unikális az életműben, emléket állítva Kádár Amerika-élményének, a manhattani felhőkarcolóknak, a nyüzsgő metropolisznak és a sodró emberáradatnak. A Forgalomirányító New Yorkban című képen a rendőr éppen a lámpát állítja be, háta mögött pedig a jellegzetes manhattani felhőkarcolók magasodnak. A másik alkotáson egy nyüzsgő New York-i metróállomás látható.

Az aukció kiemelt tételei közé tartozik Schönberger Armand nagyvárosi zsánerképeinek egyik kiérlelt darabja a Társaság, Boromisza Tibor Nyári zivatar című olajfestménye, amely a nagybányai korszak kiemelt alkotása, és Perlrott-Csaba Vilmos korai oeuvre-jének egyik legszebben kidolgozott példánya, a Kecskeméti parkrészlet. Licitálni lehet majd Vaszary Jánosnak az 1928-as Velencei Biennálén is bemutatott Balatoni tájképére, Gulácsy Lajos Különös szoba, Mednyánszky László Vonuló katonák és Tihanyi Lajos Absztrakt című művére, valamint szecessziós Zsolnay-kerámiákra is.

Az október 17-i aukción személyesen is részt lehet venni a kongresszusi központban, de fogadnak liciteket telefonon, vételi megbízás formájában és a galéria online felületén is.