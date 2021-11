A Virág Judit Galéria hetedik kortárs művészeti aukcióján 128 háború utáni és kortárs műalkotást lehet megvásárolni november 20-án a Budapest Kongresszusi Központban.

Az elmúlt időszakban a nemzetközi után a hazai műtárgy-kereskedelemben is egyre nagyobb az érdeklődés a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek képzőművészete iránt, és az árverések folyamatosan emelkedő leütési árai igen nagy hatással vannak az alkotók piaci értékére is. A hazai műtárgypiacon áttörést hozott 2019-ben a galéria háború utáni és kortárs műveket felvonultató aukciója, számos életműrekord született, de a kortárs művészet piaca a pandémiás időszak alatt is tovább erősödött:

sorozatban dőltek meg az életműrekordok, az Iparterv-generációhoz tartozó alkotók műveinek ára pedig radikálisan emelkedett.

Az aukció kiemelt tételei közt Bak Imre, Maurer Dóra, Fajó János, Lakner László, Nádler István, Konok Tamás, Dienes Gábor, El Kazovszkij, Wahorn András, ef Zámbó István és feLugossy László műveit találjuk.

Bak Imre Sávok I. című képe könnyen rekorder is lehet Fotó: Virág Judit Galéria

Bak Imre hard-edge korszakának egyik legkorábbi darabja az 1967-ben készült Sávok I. indul a legmagasabban, kikiáltási ára 30 millió forint.

Bak Imre másik műve, a Charme című 16 millió forinton kezd. Maurer Dóra 3-ból 5 című installációja 12 millió forintos kikiáltási árról indul.

Mauer egyik kulcsfogalma a rendszerszervezés és -bontás kérdése, valamint az ehhez kapcsolódó mérés és mérték területe. Szerinte a szabályos négyzetformák „a világharmónia ősi szimbólumai, újraszerkesztésük egyfajta rítus, matematikai feladat, alkalom részhalmazok egyensúlyalakulásainak megfigyelésére”. Módszeresen kerüli a szabályos négyzet alkalmazását, az egyenlő oldalú négyzetet rendszeresen megbontja, más struktúrákba rakja. Ebben az installációban a színek, a mennyiségek és a sorok variálásával kísérletezik.

A geometrikus-absztrakt irányzatot képviselő Fajó János két kiemelkedő műalkotása is kalapács alá kerül.

Az 1989-es, fekete, kék és sárga geometrikus formákból összeállított olajfestménye 6 millió forintról indul, egy korai op-artot idéző mű, a Vonalak negatívban (piros) című pedig 5,5 millió forintról.

Lakner László a nyolcvanas években készített számképei az avantgárd költő, Paul Celan művészetére reflektálnak. Ezen az aukción most 10 millió forintról indul egy ilyen festmény.

Más stílus, más korszak, de szintén fontos művész, kiemelkedő tétel Hantai Simon ötvenes évek elejéről való szürrealista festménye, hiszen Hantai érte el a legmagasabb összeget, amit aukciókon magyar vagy magyar származású művész munkájáért valaha is adtak. Most ez a korai munkája 10 millióról indul. Az aukcióra kerülő képekből rendezett kiállítás megtekinthető a Virág Judit Galériában.