A Csontváry-életmű ismert alkotásainak száma viszonylag csekély, mintegy száz képről tud a magyar művészettörténet. A művek többségét közgyűjtemények és múzeumok őrzik, magánkézben alig több mint egy tucat van. és azok is olyan gyűjteményekben, ahonnan várhatóan egyhamar nem fognak visszakerülni a műkereskedelembe. Egy Csontváry-festmény felbukkanása mindig kivételes pillanat a gyűjtőknek, hiszen 2000 óta csupán négy alkotása szerepelt árverésen, közülük kettő abszolút leütési rekordot ért el.

A festőművész árverésen értékesített művei közül legdrágábban, 240 millió forintért a Traui tájkép naplemente idején című kép kelt el a Virág Judit Galéria 2012-es téli aukcióján.

Ezzel az árral azóta is tartja a magyar aukciós rekordot.

2006-ban a Szerelmesek találkozása (Randevú) című festményt 230 millió forintért árverezte el a Kieselbach Galéria, a Hídon átvonuló társaság 180 millió, míg az Olasz halász című alkotás 140 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria korábbi aukcióin.

Fotó: Tuba Zoltán

Csontváry életműve az egyik legkülönlegesebb a magyar festészet történetében, mert önálló úton járt, egyetlen irányzathoz sem tartozott, a mindenséget magában foglaló, új, transzcendentális világkép megalkotásán dolgozott. A most aukcióra bocsátott Titokzatos sziget (1903) című festmény jelentését a mai napig nem sikerült megfejteniük a művészettörténészeknek. A képen álomfigurák idézik fel a múltat és a jövőt egy képzeletbeli szigeten.

A Virág Judit Galéria emellett két olyan, nagy értékű festményt is elárverez, amelyek külföldről kerültek haza. Rippl-Rónai József Elegáns úriasszony kertben (1909) című olajképe utoljára a negyvenes években volt hazánkban kiállítva, majd eltűnt, mígnem a kilencvenes években egy külföldi árverésen bukkant fel, ahol egy a 70-es években Magyarországon is külszolgálatot teljesítő, feltehetően titkosszolgálati munkát is ellátó angol diplomata, „korának James Bondja” vásárolta meg. A tüzes színekkel megfestett, merész kompozíció egészen mostanáig az ő gyűjteményében volt. Rippl-Rónait fiatal kora óta szoros barátság fűzte Kunffy Lajoshoz. A két festő életútja összefonódott, hiszen nem csak szülővárosuk volt közös, mindketten hosszú éveket töltöttek Párizsban, és nyaranta együtt látogattak haza. Rippl-Rónai képe Kunffy Lajos festőművész feleségét, Tiller Ella zongoraművésznőt ábrázolja. A Kunffy feleségét ábrázoló képek közül három pasztell- és két olajképet ismerünk. A két nagyobb méretű pasztellkép a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, illetve az MKB Bank tulajdonában van, a harmadik, kisebb darab pedig lappang, csak egy fekete-fehér fotóról ismerjük.

Az Elegáns úriasszony a kertben tehát a Kunffy-ciklus egyik hiányzó láncszeme, 44 millió forintról indul.

A másik hazakerült kép Schönberger Armandé, aki többször állított ki Szlovákiában, ahol számos főművét meg is vásárolták, így Magyarországon ezeket még sosem láthattuk.

Az 1932-es Aktok gyümölccsel című kép az elmúlt 90 évben egy szlovák család birtokában volt, most 30 millió forint lesz a kezdőára.

A három remekmű mellett további 204 műalkotás – köztük Kádár Béla Zene, Vaszary János Akt Buddhával és Bortnyik Sándor Geometrikus kompozíció című festménye – kerül árverezésre december 19-én a Budapest Kongresszusi Központban.