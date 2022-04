A Bosch különleges világát megelevenítő, a késő középkor szellemi és vizuális kultúráját megidéző, július 17-ig látható tárlaton itt van a Louvre-ból érkezett metaforikus Bolondok hajója. Ez a kép az egyetlen, amelyet a francia múzeum őriz a festőtől. Brugge-ből érkezett Az utolsó ítélet című triptichon, a New York-i Metropolitan Museum of Artból A királyok imádása, a berlini Gemaldegalerie-ből a Szent János Patmosz szigetén című kép és az Ecce Homo a frankfurti Stadel Museumból. De az amszterdami Rijksmuseum, a londoni The National Gallery, a Los Angeles-i J. Paul Getty Museum, a New York-i The Morgan Library & Museum és a madridi Prado is kölcsönzött alkotásokat a budapesti bemutatóra.

A Bosch-életmű – alig több, mint húsz festmény, legalábbis ami fennmaradt – múzeumban van, és a képek nem elérhetők a műtárgypiacon, valójában eszmei értékük van, ami felbecsülhetetlen.

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával vett részt a kiállítás megnyitóján

Forrás: Bruzák Noémi / MTI

A Szépművészeti Múzeumban most tíz kép látható a mester munkái közül, de összesen kilencven mű érkezett Budapestre. A kiállítás Bosch életművének kiemelkedő munkáit a mester művészi forrásainak – irodalmi és teológiai művek, a franko-flamand és az utrechti miniatúraművészet, grafikai lapok, iparművészeti tárgyak – kontextusában mutatja be. Boscht nagyon sokan követték, még többen másolták, sokáig vitatkoztak a művészettörténészek, amíg egy-egy képet hitelesnek minősítettek, és kétséget kizáróan felvették az életműkatalógusba.

Nagy vita övezi azt a kérdést is, hogy a művész igazi moralista, vagy szatirikusan gúnyolódik.

Hieronymus Bosch a középkor végén, változó gazdasági és társadalmi viszonyok között, erkölcsi válság korában, a boszorkányüldözések idején élt. Németalföld gazdaságilag a kor egyik legfejlettebb vidéke volt, szellemileg azonban elmaradt a déli országok kultúrájához képest, sátáni és mágikus erőkbe vetett hit határozta meg a közgondolkodást. Az átalakuló társadalomban zűrzavar uralkodott, és számos felkelés, háború zajlott. Bosch ezt a világot állította pellengérre festményein. A már említett Bolondok hajója is egy mulatozókkal teli csónakot ábrázolva mutat rá az esztelenül a romlás felé haladó emberiség végzetére. A kép rengeteg utalást, szimbólumot rejt, Bosch szimbólumait nem is tudták teljes egészében kibontani, megfejteni a kutatói.

A budapesti tárlat Közép-Európa valaha volt legnagyobb kiállítása Bosch műveiből, és a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-tárlatának ígérkezik.

Érdemes előzetesen online megvásárolni a belépőjegyet, amelyhez kiegészítő szolgáltatásként egyórás tárlatvezetést is lehet rendelni. Bár a festmények szemlélése önmagában is csodálatos élmény, a vezetések a főbb összefüggéseket is felfedik, illetve segítik a nehezen értelmezhető szimbolikus alakok és tárgyak jelentésének megértését. Bosch-kiállítás ritkán van, ezért turistacsalogató rendezvény szokott lenni, most kérdés, mennyire fogja módosítani a járvány a látogatószámot.