Öntözés tavasszal címmel nyílt kiállítás a Bodó Galéria és Aukciósházban nyolc műgyűjtő kollekciójából. Az esemény egyben a Műgyűjtők Klubjának bemutatkozása volt. A válogatás a szentendrei Vajda Lajos Stúdió művészeire fókuszál, hiszen idén ötvenéves a stúdió. A válogatásba öt olyan kiemelkedő művész került be, akik mindannyian már több mint harminc éve tagjai a Vajda Lajos Stúdiónak, alkotásaikat ma már jelentős gyűjtemények őrzik, és műveik mind a nyolc műgyűjtő gyűjteményében meghatározó szerepet töltenek be.

A kiállított művészek között megtalálható Aknay János, a nemzet művésze, Kossuth- és Munkácsy-díjas festő és szobrász, a posztgeometrikus művészet jelentős képviselője. 1971-ben költözött Szentendére, egyik alapító tagja lett a Vajda Lajos Stúdiónak. Visszatérő motívumait a szentendrei architektúra elemeiből és a város progresszív művészeti hagyományaiból vette át.

Kacsuk Péter gyűjtő és Nagy Zsófia, a kiállítás kurátora tárlatvezetést tart

Forrás: Jankó Judit

A Mezőszemeréről származó Bukta Imre 1979–1998 között élt Szentendrén, majd visszaköltözött szülőfalujába. Festményein a falusi élet egzisztenciális jellegű sorskérdései kerülnek előtérbe. Háromszor képviselte hazánkat a Velencei Biennálén, a Modemben és a Műcsarnokban is volt életmű-kiállítása. A további három alkotó a Vajda Lajos Stúdió egykori alapító triásza, ef Zámbó István, feLugossy László és Wahorn András, mindhárman 1980 óta az A. E. Bizottság együttes tagjai, miközben képzőművészeti karrierjüket is vitték. Mindannyiuk iránt egyre markánsabb műkereskedelmi érdeklődés figyelhető meg, műveik ára folyamatosan növekszik.

A Műgyűjtők Klubjának célja hidat képezni művészet alkotói és befogadói között, illetve szakmai háttérrel segíteni a kezdő gyűjtőket. Havonta rendszeresen tartott rendezvényeikre művészeket és művészettörténészeket, valamint műkereskedelmi szakértőket hívnak meg, és segítik egymást a kollekciójuk bemutatásában is. Úgy döntöttek, hogy a nyilvánosság elé lépnek kollekciójukkal, és egyben kutathatóvá is teszik. Kiállításokat rendeznek, Instagram-oldalt indítottak, amelyen publikálják a műveket.

Szeretnének múzeumokkal is együttműködni, és fiatal művészek támogatását is felvállalják, olyannyira, hogy a logójukat is a Képzőművészeti Egyetem grafikushallgatóival készíttették el.

A Műgyűjtők Klubjának alapító tagjai: Hradszki László befektetési cégvezető, a Hradszki Gyűjtemény tulajdonosa; Juhász László, a 320fok Gyűjtemény tulajdonosa; Kacsuk Péter informatikusprofesszor, a Kacsuk Gyűjtemény tulajdonosa; Kovács Nimród borász, a magyarországi kábeltelevízió kiépítésének vezetője, a Kovács Nimród Gyűjtemény tulajdonosa; Kozák Gábor galerista, gyűjtő és felesége, Stomp Sára értékesítési vezető, akik a Kozák–Stomp Gyűjtemény tulajdonosai; Szabó András orvos és felesége, Simon Nóra tanár, ők a Nóra Gyűjtemény tulajdonosai; Vértes Gábor, a Pauker Nyomda tulajdonosa és felesége, Sziklai Gyöngyi, a Vértes Gábor Gyűjtemény / Pauker Collection tulajdonosai; Völgyi Miklós és Skonda Mária gyűjtők, a Völgyi–Skonda Kortárs Gyűjtemény tulajdonosai. Az Öntözés tavasszal című kiállítás a hét végéig még látogatható.