Rekordáron, 922,2 millió dollárért (343 milliárd forintért) kelt el Harry Macklowe amerikai ingatlanmogul és volt felesége, Linda Burg 65 darabból álló modern műgyűjteménye. Az eladásra bírósági határozat kötelezte a párt. Két részletben értékesítették a kollekciójukat. Az első 35 darabot, kizárólag modern művészek alkotásait, 2021 novemberében a New York-i Sotheby’snél vitték kalapács alá, és a 676,1 millió dolláros forgalom az aukciósház 277 éves történetének legnagyobbja lett.

Idén májusban további 30 műtárgyat árvereztek el a házaspár gyűjteményéből, szintén a Sotheby’s New Yorknál, s a tételek aukciósháznak járó jutalék nélküli összleütési ára 208,7 millió dollár (246,1 milliárd forint) lett. A gyűjtemény összesített értékesítési eredménye 922,2 millió dollárra emelkedett illetékkel együtt. Így Macklowe-ék gyűjteménye lett minden idők legértékesebb aukcionált anyaga, s a Sotheby’s ebben a szegmensben megelőzte a konkurens Christie’st, ahol 2018-ban Peggy és David Rockefeller hagyatékát több árverésen összesen 835,1 millió dollárért értékesítettek.

A Warhol-kép több mint tizennyolcmillió dollártért kelt elFotó: Sotheby’s

A Macklowe házaspár 59 év házasság után vált el 2020-ban, és a bontóperükön – miután nem tudtak megegyezni a sorsáról – a bíróság rendelte el a műgyűjtemény eladását, és kötelezte a feleket a bevétel egyenlő arányú elosztására. A Macklowe-gyűjtemény darabjai nagyon eltérnek a most divatos piaci trendektől, ezért is lepte meg a szakértőket az aukciók sikere, de az is igaz, hogy a 20. századi modern művészet kiemelkedő darabjairól van szó. „Forró időket élünk, mind politikai, mind szociológiai értelemben, ráadásul az életünk is nagyon felgyorsult, ezzel szemben a Macklowe-gyűjtemény hűvös és érzelemmentes” – idézte az Art Newspaper Beverly Schreiber Jacoby műtárgypiaci szakértőt. Jelenleg a figuratív művészet uralja a piacot, a gyűjtemény pedig inkább a háború utáni modernizmus, az absztrakció és a konceptuális művészet fénykorát képviseli. Az eredményességben közrejátszott, hogy a Sotheby’s számos intézkedést tett a jól eladhatóság érdekében. Minden egyes tételre pénzügyi garanciát vállalt.

A tavaszi aukció két legmagasabb leütési árát Mark Rothko és Gerhard Richter egy-egy festménye érte el. Mark Rothko Untitled (Cím nélkül) című műve, amely a művész védjegyének számító négyszögletes, sötétvörös és bordó formákból álló kompozíció, szürkéskék-mályva színű háttérrel, jutalékkal együtt 48 millió dollárért ment el. Richter Seestück (Tengeri tájkép) című festménye egy ködös tengert ábrázol egy részben felhős ég alatt, és 30 millió dollárt fizettek érte, az aukciósház jutalékát is beleértve. Andy Warholnak, a pop art mesterének három műve is jól teljesített. A nyitó tétel, a Blue Airmail Stamps (Kék légipostai bélyegek) című alkotás, amely egy hűvös kék, amerikai postai bélyegekből álló lapot ábrázol, 1,05 millió dolláros, míg az élénkpiros Hammer and Sickle (Kalapács és sarló) című mű 5,3 millió dolláros leütési áron kelt el. Az est legnagyobb méretű és becsült értékű Warhol-képe, a Self-Portrait (Önarckép), amelyet a művész mindössze néhány hónappal a halála előtt készített, 18,7 millió dolláros eladási árat ért el.