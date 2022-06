A 2022-ben 25. születésnapját ünneplő Virág Judit Galéria és Aukciósház két aukcióval is ünnepelt, a klasszikus anyagot felvonultató jubileumi eseményt egy kortárs aukció követte. A klasszikus estén Rippl-Rónai József Enteriőr című festménye 200 millió forint, Vaszary János Dunakorzó Budapesten című képe, amelyet a nagyközönség 1929-ben láthatott utoljára egy nürnbergi kiállításon, pedig 160 millió forint leütési árat ért el a Budapest Kongresszusi Központban. A Rippl-Rónai-festmény egy vajdasági kollekcióból került elő. Engelmann Zsigmond, az eredeti tulajdonos népszerű korabeli gyűjtő volt, aki magától a festőtől vásárolta meg a képet az 1900-as évek elején.

Mintegy 110 éves lappangás után került vissza az Egyesült Államokból Kádár Béla Fiatalok című festménye, amelyért 80 millió forintig tartott a licit.

A kép 1928-ban szerepelt New Yorkban a Brooklyn Múzeum kiállításán, amelyen a festő is személyesen részt vett. Aba-Novák Abruzzói vidék című olajfestménye 44 millió forint, Czóbel Béla, akinek Szentendrén tavaly év végén volt, feleségével közösen életmű-kiállítása, most egy 1904-ben festett Körhinta című művel szerepelt, amelynek ára 55 millió forint lett.

Czigány Dezső Nizza-részlete 40 millióért kelt el, Tihanyi Lajos Csendélete pipával című, 1923-as műve 45 millió forintos leütési árat, Scheiber Hugó Japán nappali tűzijáték a berlini Luna Parkban című festménye 48 millió forintos leütési árat ért el. Élénk licitharc alakult Boromisza Tibor Almák című műve körül, amely nyolcmillió forintos kikiáltási árát jócskán meghaladva kelt el 28 millióért, Schadl János A tatai Töpörke malom című képe pedig ötmillióról érte el a 14 milliós leütést. Nagy érdeklődés övezte a Zsolnay-tárgyakat is. A Darilek Henrik által tervezett mennyezeti lámpa kikiáltási árának több mint duplájáért, 12 millió forintért, míg a Mack Lajos tervezte váza bacchanáliaábrázolással tízmillió forinttal meghaladva kikiáltási árát 16 millióért talált gazdára.

Rippl-Rónai József Enteriőr című festménye lett a legdrágább festménye a Virág Judit Galéria és Aukciósház 25 éves jubileumi aukcióján

Forrás: Virág Judit Galéria és Aukciósház

A Virág Judit Galéria háború utáni és kortárs aukcióján Keserü Ilona Mind 2 című 1981-es festménye 38 millió forintért kelt el. A nemzetközi színtéren is ismert Maurer Dóra Overlappings 9 című alkotásáért 36 millió forintot fizettek, ami új életműrekord. Rozsda Endre cím nélküli képe 20 millió forintért, Birkás Ákos ikonikus Fej-sorozatának egy 1998-as darabja pedig 17 millió forintért kelt el.

A Kieselbach Galéria tavaszi árverésén Márffy Ödön zebegényi tájképe 160 millió, Aba-Novák Vilmos Róma melletti kisvárosa (Subiatico) 120 millió, Vaszary János Parkban című festménye 95 millió, Perlrott-Csaba Vilmos Műtermi csendélete pedig 90 millió forintért kelt el, emellett sorra dőltek az életműrekordok.

Szabó Vladimir is az árverések rendszeres szereplője volt, eddigi rekordárát öt éve 26 millió forinttal – szintén a Kieselbach Galériánál – érte el. A mostani az Istentől elhagyott táj szintén fiatalkori festmény és az életműrekordot jelentő 60 millió forintért az előző rekordár több mint kétszereséért kelt el. Anna Margit Fésűs önarcképként is ismert, 1940 körül született Vetkőző önarcképéért szintén rekordárat, 30 milliót fizettek. A Bodó Galéria tavaszi aukcióján Scheiber Hugó Art Deco Hölgyéért adtak a legtöbbet, hatmillió forintot, és rögtön utána két kortárs kép következett. Nádler István 2006-os cím nélküli munkája öt és félmillióért talált gazdára, és ugyanennyit fizettek a galéria által felfedezett 11 éves kislány, az autodidakta Sávolt Karolina mágikus realista olajképéért. Hencze Tamás 2009-es Kék tér festménye ötmillió forint lett.