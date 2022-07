Felsorolni is nehéz lenne, hogy Hollywood melyik híres színészei alakították már Batmant az évek során. Láthattuk már a jelmezes igazságosztó szerepében Christian Bale-t, Ben Afflecket, Robert Pattinsont, Michael Keatont, Adam Westet és természetesen George Clooney-t is. Az egyik legemlékezetesebb Batman-alakítás pedig pont Clooney nevéhez köthető, és nem a színész képességei vagy játéka miatt.

Fotó: WARNER BROS

A Batman is Robin filmet tartják minden idők legrosszabb Batman-mozijának, ami valószínűleg a groteszkbe hajló humorával és képi világával is magyarázható. A díszletekért, kellékekért és jelmezekért felelős csapat pedig rendkívüli kreativitásról tett tanúbizonyságot többek között a Clooney-féle Batman-jelmezzel is. A filmben a sztár kosztümjén a jelmezt úgy tervezték meg, hogy mellbimbói is legyenek, amiért azóta is kapja a kritikákat a film. Érdekesség, hogy ennek ellenére nem ez volt az első mellbimbós Batman-jelmez, hiszen a Mindörökké Batmanben Val Kilmer jelmezén is megtalálhatók voltak a felesleges kiegészítők.

A kettő közül mégis Clooney jelmeze vált ikonikus nevetségessé, ezt a kosztümöt pedig most árverésre bocsátják. Július 22-én és 23-án lehet majd licitálni a jelmezre, akár Zoomon keresztül is.

A kikiáltási ár 40 ezer dollárról fog indulni, ami átszámolva nagyjából 16 millió forint.

A Batman és Robin 1997. június 20-án debütált az Egyesült Államokban, néhány nappal később pedig Európában. Joel Schumacher rendező filmje 125 millió dolláros költségvetésből forgott a Warner égisze alatt. Világszerte kicsivel több mint 238 millió dollárt kalapozott össze a pénztáraknál, ami a marketingköltségeket is figyelembe véve nagyjából nullszaldóra hozta ki a filmet. George Clooney mellett a főbb szerepekben felbukkant Chris O’Donnell, Alicia Silverstone, Arnold Schwarzenegger és Uma Thurman.