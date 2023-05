Nehéz elképzelni, hogy a művészeti világban is előfordulhatnak a pilótajátékokra jellemző átverések, amelyek lényege, hogy a korábbi befektetőket az újonnan érkezők pénzéből fizetik ki, egészen a rendszer összeomlásáig. A New York-i felső tízezer világát most éppen egy ehhez hasonló újabb pénzügyi csalási botrány rázta meg. Lisa Schiff New York-i művésznő luxusban sütkérezett az ultragazdagok tanácsadójaként. A hölgy azzal szerzett ismertséget, hogy a világ legfontosabb műgyűjtőinek segített saját cégén keresztül műalkotásokat vásárolni. Az „art advisor”, egyfajta híd a művészetet kedvelő vagyonos emberek, illetve gyűjtők és a galériák között, ahol nemcsak szakmai és objektív tanáccsal látják el az ügyfeleket, hogy vagyonukat milyen műalkotások vásárlásába fektessék, hanem sok esetben olyan bizalmat kapnak, hogy magát a tranzakciót is lebonyolítják. A Lisa Schiff-ügyben ez a lojalitás bizony a későbbi történések miatt fontos tényezővé vált.



Fotó: Lisa Schiff Facebook

Csalás fényűző módra

Az 53 éves fényűző életet élő, művészeti világban jártas nő, a csillogó, társasági gálák rendszeres résztvevője közel húszéves barátságban volt, Candace Carmel Barasch műgyűjtővel, akinek férje az egyik leghíresebb a 9/11-es terorrtámatást túlélő áldozatokat képviselő ügyvéd. A prominens család most májusban pert indított Lisa Schiff és cége, az SFA Advisory ellen. A közel 6,6 millió dollár értékű csalási ügyben vádolt művészeti tanácsadó állítólag megkárosította a házaspárt. A per másik károsultjával Richard Grossam műgyűjtővel közösen beadott bírósági beadvány szerint több szerződésszegést, csalást, vagyonkezelői kötelesség-megszegést követett el az SFA Advisory művészeti tanácsadással foglalkozó cég. A keresetet május 11-én azután nyújtoták be, hogy kiderült Schiff nem fizetett ki nekik 1,8 millió dollárt, miután a Sotheby’s Hong Kong-i aukcióján eladta az egyébként kolozsvári származású Adrian Ghenie festményét.

Az egész ügy igazából 2019-ben indult. A szokatlan koncepcióval működő Lisa Schiff, tanácsadó cége az SFA Advisory, kilépett az ügynöki személyes kapcsolatépítésből és saját Tribeca galériájával egybekötött üzletet nyitott. A per tárgyát képező képre 2021-ben hívta fel a házaspár figyelmét a művészeti tanácsadó. Adrian Gheine "A Nagybácsi 3” című festményt végül Schiff javaslatára, hárman vásárolták meg közösen. Egy évvel később 2022 decemberében, az új tulajdonosok a képet a Sotheby’s Hong Kongi aukcióján 2,5 millióért eladták. Az ügyletet Schiff tanácsadó cégén keresztül a nettó vételár 10 százalékáért bonyolították le. A probléma ezután kezdődött, mikor az SFA Advisory cég nem továbbította a teljes vételár összegét az eladóknak. Schiff pedig innentől kezdve az időt húzva haladékot kért az ügy rendezésére. Végül május 8-án lehullt a lepel és kiderült, hogy Lisa fizetésképtelen és innentől kezdve az ügyvédek között folyt a kommunikáció.



A Ponzi piramis reneszánsza a művészeti piacon

A három felperes szerint Schiff a piramisjátékhoz hasonló módszerrel zsonglőrködött az ügyfelek pénzével. Vagyis a gyűjtőktől kapott összegeket vagy más megbízóinak vásárolt műtárgyakkal rendezte korábbi adósságait, vagy egyszerűen elköltötte a pénzt.

A pilótajátékhoz hasonlító piramisban nincsenek egymásra épülő szintek, a befizetések egyedül a hálózat elindítójához kerülnek, így rövid időn belül összeomlik ez a rendszer, mivel nincs mögötte hierarchiára épülő pénzügyi láncolat, ahol az érdekek és a kapzsiság működteti az egészet. A kapcsolati tőkével rendelkező szélhámosok pedig a művészet világában könnyedén boldogulnak, ahol a szubjektív és érzelmi alapon működő gyűjtői réteg manipulálása egyszerűnek bizonyult. Tulajdonképpen Schiff is a bizalmi kártyát használta fel az átverésekre.

A beadott kereset alapján kiderült, hogy megbízói előre fizettek a műtárgyakért, amiket valójában soha nem kaptak meg. Például Barasch állítólag 650 ezer dolláros csekket írt a tanácsadó cégnek, egy bronzszobor megvásárlásáért. Utólag derült ki, hogy a galériához sem jutott el a pénz, így valószínűleg Schiff azt a pénzt saját magára költötte el. Egyre több sikkasztásgyanús ügyletre derült fény, a per dokumentumai alapján. A Ponzi ügyre hajazó művészeti átverés sokkolta a New York-i felső tízezerhez tartozókat.

A manipuláló média befolyása

A média felelőssége is felmerül ilyenkor, hiszen a szélhámos, pont a tudatos márkaépítéssel tudja hitelessé tenni saját nem létező működését. Schiff ügyesen manipulált. PR ügynökséggel felhype-olta az imidzsét, a legjobb művészeti szakértőnek mutatva magát, így tudását és szakmaiságát senki sem kérdőjelezte meg. A felső tízezerre jellemző csillogó világ felszínességét pedig könnyű kihasználni. Kellő mennyiségű öndicsőítő hír elhelyezése a médiumokban a legegyszerűbb marketingfogás, hogy kelendővé tegyük a „portékánkat”. Ez a trükk akár milliókat is hozhat a konyhára. Ráadásul a művészeti piac alapja a diszkréció, ami a szélhámosoknak nagy segítséget ad, hogy ügyfeleiket a „grand art” nevében átverjék. Az Schiff ügye folytatódik a bíróságon, és a károsultak egyelőre semmit sem kaptak, sem a pénzüket, sem a műalkotásokat.