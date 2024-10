A nagy múltú Tállyai Művésztelep nyáron négy héten keresztül zajlott, egyfajta közép-kelet európai kitekintéssel, lengyel és szlovák művészek részvételével. Az első hetet közösen szervezték meg a a felvidéki magyar művészeket is tömörítő Szlovákiai Rovás Egyesülettel. A művésztelep idei témája a megkülönböztetés, diszkrimináció téma köré csoportosult. „Tállyán mindig is nemzetközi művésztelep működött, Közép-európai Művésztelepnek nevezték, ezt a hagyományt visszük tovább” – összegezte Berger Anna, a Tállyai Művésztelep és a Tokaj Art Wine Galéria művészeti vezetője.

A bor és a művészet kapcsolódási pontjai a Tokaj-Budapest tengelyen / Fotó: Einspach Bruno

Berger Anna elmondása szerint folyamatosan keresik a nemzetközi kapcsolatokat, így amikor Kassáról megkeresték őket egy közös nyári együttműködésre, természetesen igent mondtak.

Náluk alakult meg az évek óta hozzájuk járó fiatal művészekből az Emezek csoport.

A Tokaj Art Wine kiállításának fő témája, hogy miként tud jobban érvényesülni egy csoport, miben tudják erősíteni egymást, és hogyan hat vissza mindez az alkotófolyamatokra. Az Emezek csoport tagjai nem egységes művészeti irányt visznek, műveiken nem köszön vissza semmiféle „izmus”, de a művészeti alkotómunkában tudnak egymásnak hátteret, támogatást adni. „Valami átjött ebből az érzésből a közönségnek is, mert már a megnyitón több munkát eladtunk. Azt gondolom, ezek nagyon szerethető képek” – mondta Berger Anna és hozzátette, hogy az összefogás üzletileg is bejött.

Tállyán, a művészetelepen készült munkák egy része ott is marad, a helyi gyűjteményt gyarapítja, de a résztvevő művészektől bekerültek műtárgyak a most megnyílt Barka Art Hotel szobáiba is. A Barka Galéria Hotel korábban Oroszlános néven működött, és most születik újjá, felújítva, kibővítve, művészettel kiegészítve. Az art butik hotel szobái mind más és más stílusúak, hiszen különböző művészek alkotásaival rendezik be őket. A tíz főből álló ‘Emezek’ csoport a régi szárny két családi szobáját kapta meg, az ő alkotásaik oda fognak elhelyezésre kerülni. Hosszú ideig tartott a felújítás, de egy elképesztően szép új enteriőr alakult ki.

A művésztelepnek a Tokaj Art Wine Borászat ad otthont Tállyán,

ahol elsősorban a furmintot, hárslevelűt, sárga muskotályt készítenek. A budapesti galériájuk kiálításaihoz rendszerint társítanak egy különleges bort is. Az Emezek csoport kiállításának bora egy 2022-es furmint, a palack címkéjét Ódor Bence tervezte. A bor és a művészet összekapcsolása, a Tokaj Art Wine tulajdonosának Márton Péternek a szívügye, aki maga is műgyűjtő.