Új művészeti igazgató az Apolló Galleryben

Kovács Krisztina több mint tizenöt éve dolgozik a magyar kortárs művészeti életben: a Szépművészeti Múzeumból indult, majd a Várfok Galériában kurátorként és művészeti vezetőként több száz kiállítást jegyez, itthon és nemzetközi intézményekben egyaránt. Legutóbb a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vezetői csapatának tagjaként dolgozott.

Kovács Krisztina művészeti igazgatóként csatlakozott az Apollo Galleryhez / Fotó: Gaál Dániel / Apollo Gallery

Az Apolló Gallery a Blaha Lujza téren, a volt Corvin áruház épületében, 500 négyzetméter területen működik, eddig is szerveztek és befogadtak kiállításokat, de nem dolgoztak leszerződött művészekkel és nem rendelkeztek határozott forprofit galériás programmal. Friss galériaként dolgoztak a kortárs színtéren, de most, a kezdeti időszak útkeresése után kezd kirajzolódni a helyük. Az elmúlt két évben, bár több emlékezetes tárlatot rendeztek, nem töltötte be senki a művészeti igazgató pozícióját. Kovács Krisztinára vár a feladat, hogy határozott profilt adjon a galériának, művészkört építsen, és hosszú távú kapcsolatokat alakítson ki a nemzetközi színtérrel. Már dolgoznak egy artist residency programon és egy őszi nagyszabású kortárs francia kiállításon, amely egyben csereprogram is, mert jövő ősszel az Apolló küld majd ki magyar művészeket Párizsba.

„Inspiráló közeg megteremtése a célom. Nemcsak meg szeretném tartani a már kialakult összművészeti jelleget, hanem erősíteném. Hiszek abban, hogy sokszínű a művészet, és egy galériában minden generációnak és több műfajnak helye lehet. Izgalmas és kreatív feladat egy új galériát formálni, kialakítani a művészkört és meghatározni az irányokat, örömmel vállaltam el a feladatot. Klasszikus forprofit galériát építünk, de továbbra is ki fogjuk használni ezt az egyedülálló teret, és ugyanúgy lesznek színházi előadások, kerekasztal-beszélgetések, összehozzuk a különböző kortárs művészeti ágakat, például, hogy kortárs zeneszerzők írjanak darabokat kortárs képzőművészetre. Azt szeretném, hogy ez egy inspiráló tér legyen a művészek számára, egy találkozási pont, amelyből új művek születnek” – mondta el lapunknak Kovács Krisztina.