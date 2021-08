Elsőként Hamburgban kapnak lehetőséget a helyi vendéglátók, szolgáltatók, hogy a koronavírus elleni védettséggel nem rendelkezőket kitiltsák az üzleteikből. Azok, akik így tesznek, cserébe hátat fordíthatnak néhány, az üzleteik, éttermeik forgalmát korlátozó, szigorú járványügyi szabálynak – írja a New York Times.

Fotó: AXEL HEIMKEN / dpa Picture-Alliance via AFP

A Németországban jelenleg érvényes szabályok szerint bárki bemehet bárhová, igénybe vehet bármely szolgáltatást, ha egy érvényes, negatív koronavírus-tesztet fel tud mutatni; az üzletek többsége (azok, ahol a vendégek nem töltenek hosszabb időt, nem ülnek le) ilyet sem kér. A németeknek a következő három hónapban is együtt kell majd élniük szigorú járványügyi szabályokkal, hiszen

a Bundestag szerdán megszavazta az országos vészhelyzet meghosszabbítását,

ezzel pedig továbbra is biztosította a lehetőséget a tartományi miniszterelnököknek, illetve a szövetségi kormánynak, hogy fenntartsák a szigorú korlátozásokat.

Erre, a járványadatok láttán szükség is lesz. Németországban augusztus eleje óta újra meredek emelkedésnek indult a koronavírus-fertőzöttek száma,csütörtökön már 12 ezer új megbetegedést regisztráltak – többet mint május eleje óta bármikor.

Az új megbetegedések 97 százalékát a koronavírus delta variánsa okozza.

A kórházi kezelésre szorulók aránya eddig ugyan nem emelkedett olyan drámai mértékben, mint a fertőzötteké, ami részben annak köszönhető, hogy a hatvan felettiek 84 százaléka megkapta már az oltást, így védettséget szerzett a súlyos megbetegedéssel szemben. A negyedik hullám kezdetét jelzi azonban, hogy annak ellenére, hogy Németország felnőtt lakosságának mintegy 65 százaléka megkapta már valamelyik koronavírus elleni oltást, az megbetegedések száma az elmúlt két hétben közel kétszáz százalékkal ugrott meg alig két hét alatt.

A hétvégétől Hamburgban, kísérleti jelleggel, máris szigorítanak a szabályokon; a kereskedőknek, szolgáltatóknak, vendéglátóknak lehetőségük lesz, hogy csak azokat engedjék be az üzletükbe, akik igazolni tudják, hogy védettséget szereztek a vírussal szemben – oltás vagy betegség révén.

Ha így járnak el, és csak a védetteket engedik be, eltekinthetnek például a távolságtartási előírásoktól, így a szigorú éttermi ültetési rendtől is. A lehetőséggel várhatóan a szórakozóhelyek és a vallási intézmények is élni fognak: ők ugyanis, ha csak védetteket engednek be, megengedhetik a vendégeiknek, hogy táncoljanak, énekeljenek – ezt a jelenlegi, németországi szabályok szerint zárt térben nem lehet.

A beltéren kötelező maszkviseléstől azonban ők sem tekinthetnek el

– a németországi éttermekben, kávézókban az asztaloknál is kötelező a maszk, ha a vendégek épp nem esznek.

A New York Times beszámolója szerint a szolgáltatók, kereskedők többsége egyelőre kivár, és nem szívesen mond le a fiatal vendégekről, akik többsége még nem kapta meg a koronavírus elleni vakcináját. Sokan azt számolják, megéri-e nagyobb kapacitással üzemelni úgy, hogy a német lakosság csaknem negyven százalékát eleve kizárják a potenciális ügyfelek köréből.