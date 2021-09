A várakozásokat meghaladó mértékben, 3,2 százalékkal nőttek augusztusban éves szinten a brit fogyasztó árak az ország statisztikai hivatalának (ONS) szerdai jelentése szerint – tudta meg a Reuters.

Fotó: Shutterstock

A mostani ütem 2012 márciusa óta a legmagasabb érték az ONS szerint, míg az 1,2 százalékos növekedés két hónap között a legnagyobb 1997 óta. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 2,9 százalékos növekedésre számítottak.

A hivatal szerint azonban a drágulás leginkább annak köszönhető, hogy az előző év augusztusában a kormányzat "Eat Out to Help Out" nevet viselő programjának – mely hétfőtől szerdáig 50 százalékos kedvezményt adott a vendéglátási szolgáltatásokra maximum 10 font értékig – köszönhetően csökkentek az árak a vendéglátás területén.

A drágulás terén tapasztalható 1,2 százalékos növekedés több mint a fele ennek megfelelően az éttermi árak emelkedésének köszönhető. Ennek ellenére a vártnál gyorsabb drágulást a Bank of England is észreveheti, ami a járvány során bevezetett élénkítés korai végét is jelentheti, bár ez inkább csak jövőre valószínű.