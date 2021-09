Felrobbanhat a fogyasztás Közép-Európában

A legtöbb jel arra mutat, hogy a többlet megtakarítást nem valószínű, hogy elköltik az emberek a régióban, legalább is nem jelentős részét - véli az elemző. Becslése szerint a csehek 2021 első negyedévéig a GDP öt százalékának megfelelő többlet megtakarításra tehettek szert, a lengyelek négy százalékra és a magyarok 1,5 százalékra. Ennek megfelelően Csehországban a legnagyobb a kockázata, hogy még a vártnál is jobban bővül a fogyasztás, megdobva a gazdasági növekedést. A megtakarítások felhasználására több okból sem lesz szükség a régióban Peach szerint, a fogyasztás mégis erőteljesen növekedhet. A munkaerőpiac rendkívül feszes a régióban, a dolgozók hiánya és a laza költségvetési politika egyszerre hajtják felfelé a béreket. A lengyel adóreform a kispénzűeket tornássza feljebb, és a jövő áprilisi választások előtt a magyar kormány is a háztartási jövedelmeket növelő intézkedéseket jelentett be. Az elkölthető nominális jövedelem 2022-ben 5-6 százalékkal növekedhet a régióban, hasonlóan a 2016-2019-es időszakhoz, amikor Közép-Európa a legutóbb átélt egy jelentős fogyasztási felfutást - vélte Peach.