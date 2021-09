A világon elsőként a bitcoint törvényes fizetőeszközzé tévő El Salvadorban ma lép életbe az erről szóló törvény, így az országban működő kereskedők is kötelesek lesznek azt elfogadni és az adófizetésre is lehet majd használni azt – írja a Bloomberg.

Fotó: Yuri CORTEZ / AFP

A kriptopénz adoptálása az elszegényedett ország esetében azért lehet logikus lépés, mert a gazdaság kifejezetten rá van utalva az Egyesült Államokban élő és dolgozó salvadoriak által hazaküldött pénzekre, melyek a GDP ötödét teszik ki. Az ország elnöke, a bitcoin törvényes fizetőeszközként történő bevezetésének ötletgazdája,

Nayib Bukele szerint a kriptopénz segítségével a salvadoriak évente 400 millió dollár jutalékot spórolhatnak ezen hazautalások kapcsán.

A kormányzat 200 ATM-et is kihelyezett, melyek a dollár és a bitcoin díjmentes átválását teszik lehetővé és a pénzügyminisztérium 150 millió dolláros alapot hozott létre ennek fedezésére az állami Banco de Desarrollo de la Republica de El Salvadornál (Bandesal). A Reuters szerint az ország az amerikai konzulátusain is helyez ki automatákat a fizetőeszköz könnyebb használata céljából. Az állami pénzügyeket és könyvelést továbbra is az ország által eddig használt dollárban tartják nyilván és azok a kereskedők, akik esetében technikai korlátokba ütközik az elektronikus fizetőeszköz elfogadása, mentesülnek a törvény alól.

Miközben Bukele népszerűsége a legmagasabb a latin-amerikai vezetők közül,

az új törvényt a lakosság kétharmada visszavonná.

A bitcoin népszerűsítése és használatának megkönnyítése céljából államilag készült alkalmazás Chivo, melyre 30 dollárnyi kriptót is kapnak az azt telepítő salvadoriak.

A kísérletet élénk figyelem kíséri az ország szomszédai és más latin-amerikai országok részéről is, melyek számára szintén fontos bevételi forrást jelentenek az Egyesült Államokban élőktől származó hazautalások.

A Financial Times összeállítása szerint ezek az új, digitális fizetőeszközök leginkább az olyan országokban bizonyultak népszerűeknek, melyek saját valutája nem képes megőrizni értékét és hiányt szenvednek az alternatívának számító, stabilabb pénzekből, mint például a dollár vagy az euró.

A banki szolgáltatások magas díja vagy azok igénybevételének korlátai szintén segítik ezen eszközök terjedését. El Salvador, mely 20 éve hivatalosan is az amerikai dollárt használja fizetőeszközként, mert saját valutájának a colónnak értékét nem tudta stabilizálni, és ahol a lakosság 70 százaléka nem rendelkezik bankszámlával, ilyen ország.

Ugyanakkor a bitcoin törvényes fizetőeszközzé tételét nem mindenki tartja jó ötletnek, a lépést kritizálta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is, miközben az ország szeretné igénybe venni a szervezet segítségét. A bitcoin bevezetésének hírere az ország adósbesorolását a Moody's hitelminősítő is rontotta.

A kísérlet során El Salvador eddig 400 bitcoint vásárolt eddig, ami jelenlegi árfolyamon több mint 20 millió dollárt és reméli a kriptókkal kapcsolatos befektetők és evangelisták érkezését is az országba, akik 3 bitcoin (több mint 45 millió forint) befektetésével letelepedési joghoz is juthatnak az országban.