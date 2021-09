Még mindig nem tudni, ki lép előbb: az EKB, vagy a Fed

Bár a mai segélyadat némileg enyhítette a nyomást a dolláron, az euró nem tágít az 1,185 körül a dollár ellenében elért egyhónapos csúcs környékéről, és más keresztjeiben is erős. Jackson Hole után ezen a héten az euró újabb löketet kapott, miután közzétették az eurózóna előzetes augusztusi inflációs adatait, és kiderült, hogy még a várakozásoknál is magasabb volt az éves árindex, és már egy százalékponttal meghaladja az EKB két százalékos célját. A bank eddig nem aggódott különösen, mivel arra számít, hogy az árakat idén feltornázó tényezők hamar kifutnak, de a számok után az osztrák és a holland jegybankelnök is – Robert Holzmann, illetve Klaas Knot – úgy nyilatkozott, hogy ideje a monetáris ösztönzés mérséklésének, és Jens Weidmann, a Bundesbank elnöke is figyelmeztetett, hogy fel kell készülni erre. A szigorra hajló "héják" azonban eddig kisebbségben voltak az EKB döntéshozó testületében, és egyáltalán nem bizonyos, hogy már a jövő héten ez változik.

Valószínűleg nem hír, hogy a héják héjához illő nyilatkozatokat tesznek

– kommentálta Ulrich Leuchtmann, a Commerzbank fő devizaelemzője.

Valószínűleg az is nyilvánvaló, hogy az EKB tanácsában a véleményük nem többségi

– tette hozzá.