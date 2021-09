Meglépi a Fed: hamarosan lassítanak, vad ugrabugrába kezdett a dollár

A bejelentés egy hosszabb folyamatot vezet be, amelynek során várhatóan az irányadó kamatot is megemelik rekord alacsony 0-0,25 százalékos szintről, és a Fed döntéseiből és kommentárjaiból ennek kezdetére igyekeznek következtetéseket levonni a piacokon. A 18 döntéshozó immár fele 2022-re várja az első emelést, júniusban még csak heten voltak. A Federal Reserve közleményét követően a dollár előbb némileg erősödött az euró ellenében, majd hirtelen fordulattal 1,174 környékére vonult vissza. Az S&P 500 részvényindex már korábban 1,3 százalékkal is járt feljebb, ami július óta a legnagyobb napi nyereség. A közleményt követően a papírok tovább emelkedtek.

Az amerikai jegybank emellett csökkentette idei évre szóló növekedési prognózisát, a korábbi 7 helyett már csak 5,9 százalékos bővülésre számítanak, 2022-re azonban felfelé módosították az előrejelzést 3,3-ról 3,8 százalékra és 2024-ben is a korábbinál egytized százalékkal magasabb, 2,5 százalékos növekedést várnak.

Az infláció terén is nőttek az elvárások, a maginflációt idén 3,7 százalékra várják a korábbi 3 százalék helyett, míg 2022-ben 2,3 százalékra gyorsulhat a drágulás a korábbi 2,1 százalékos előrejelzéssel szemben. 2023-ban pedig 2,2 százalék lehet a pénzromlás mértéke. Az élelmiszer és energiaárakat is figyelembe véve idén 4,2 százalékra ugrott az infláció, ami 2,2 százalék lehet ezen számítás szerint a következő 2 évben.