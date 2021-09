Női kormányfője lehet Svédországnak

Az elmúlt évtizedekben a szociáldemokraták uralták a svéd politikát, de támogatottságuk csökkent, és a populista, bevándorlásellenes párt, a Svéd Demokraták felemelkedése átírta a hagyományos erőviszonyokat.

A hatalom megtartásához Anderssonnak szüksége lehet a jelenlegi koalíciós partner, a Zöldek mellett a radikális baloldali gyökerekkel rendelkező szocialista, feminista szellemiségű Baloldali Párt, valamint a 2006 és 2014 között koalíciós partner Centrum Párt támogatására is. Andersson várhatóan a Lofven által is követett, szociálisan érzékeny társadalom- és gazdaságpolitikát folytatja majd, de nagyvonalú kiadási terveket és jövedelemadó-csökkentést is felvázolt 2022-re. Emellett kivitelezhető tervet kell elfogadtatnia ahhoz, hogy Svédország 2045-re teljesítse zéró kibocsátási célját, miközben növeli a munkahelyek számát és a jólétet. Továbbra sem zárható ki azonban, hogy előre hozott választás lesz, különösen, ha decemberben nem sikerül elfogadni a költségvetést.