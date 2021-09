Rendőrök vitték el a februárban csődeljárás alá vont HNA Group elnökét, Csen Fenget és vezérigazgatóját, Tan Hsziangtungot pénteken, bűncselekmények gyanúja miatt – írja a Reuters.

A hírt a cég tette közzé WeChat fiókján, ám hozzátette, hogy ez a csődeljárás rendes menetét nem érinti, az továbbra is rendben halad. A vállalat, melynek legfőbb vállalata a Hainan Airlines volt, a 2010-es években 50 milliárd dolláros felvásárlási sorozatba kezdett, melyet hitelből finanszírozott.

Mindez felkeltette a hatóságok figyelmét Kínában és máshol is , így a cégcsoport kénytelen volt eladni több üzletét is. A koronavírus-járvány azonban megadta a kegyelemdöfést a cégnek, melynek Hainan tartomány kormánya is igyekezett segíteni a likviditási problémák megoldásában, ám februárra mégis elindult a csődeljárás a vállalat ellen.