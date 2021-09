Az NBP novemberben frissíti makrogazdasági előrejelzéseit, és a valószínű emelkedés az inflációs jóslatokban Tatha Ghose, a Commerzbank szeniorfeltörekvő piaci közgazdásza szerint is lehetőséget teremthet a kamatemelés megkezdésére. Biztosra azonban ő sem veszi, hogy ez meg is fog történni. A tíz döntéshozó közül három már akár a mai ülésen is emelésre szavazhatott, és novemberben még egy csatlakozhat hozzájuk, Jerzy Kropiwnicki. De bizonytalan, kialakul-e többség a tíztagú testületben a kamatszigorítás mögött, a mennyiségi lazítás visszafogása azonban már most is benne van a lapokban – írta jegyzetében Ghose.