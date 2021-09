Utoljára 47 éve nőttek ekkorát a német nagykereskedelmi árak

Lassult a japán termelői árak emelkedése

Japánban a termelői árak 5,5 százalékkal nőttek augusztusban éves alapon, szemben az 5,6 százalékos emelkedésről szóló piaci konszenzussal, és a júliusi közel 13 éves csúcsnak számító 5,6 százalékos emelkedéssel. Ezzel már a hatodik hónapja mérnek emelkedést, főként a nyersanyagok drágulása miatt. Tovább emelkedtek az italok és élelmiszerek (2,9 százalék, a júliusi 2,5 százalékkal szemben), vegyi anyagok (12,2 százalék vs 11,7 százalék), kőolaj és széntermékek (31,5 százalék vs 38,7 százalék), vas és acél (13,1 százalék vs 12,2 százalék), fémtermékek (1,4 százalék vs 1,1 százalék), színesfémek (28 százalék vs 32,3 százalék), gyártógépek (0,2 százalék az előző hónappal megegyezően), egyéb feldolgozóipari termékek (0,4 százalék vs 0,3 százalék) és elektronikus alkatrészek (0,8 százalék vs 0,9 százalék). Ezzel szemben az árak tovább csökkentek a szállítóeszközök (mínusz 0,3 százalék vs mínusz 0,2 százalék), az elektromos gépek és berendezések (mínusz 0,5 százalék vs mínusz 0,4 százalék), az általános gépek (mínusz 0,3 százalék vs mínusz 0,4 százalék) területén. Havi szinten a termelői árak változatlanok voltak, miután júliusban 1,1 százalékot emelkedtek.