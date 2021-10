Idén meglehetősen erős évet zárhat a globális IT-szektor, a Gartner előrejelzése szerint 10 százalékhoz közeli bővülés is jöhet, 2022-ben pedig további nőnek az informatikai kiadások.

Tavaly meglehetősen visszafogottan költöttek a vállalatok világszerte informatikai eszközökre és szolgáltatásokra, az 1 százalékot sem érte el a bővülés mértéke, igaz, ebben szerepet játszott az is, hogy a legnagyobb szegmens, a kommunikációs szolgáltatásoké zsugorodott. Idén azonban jóval dinamikusabb fejlődésre lehet számítani.

A Gartner friss előrejelzése szerint 9,5 százalékos bővülés várható 2021-ben ebben a szektorban a múlt évhez képest, az IT-költések értéke pedig meghaladhatja a 4240 milliárd dollárt.

A prognózis szerint a legnagyobb növekedés az eszközök esetében lesz, ami különösen jó hír a gyártók és forgalmazók számára, hiszen tavaly ezen a területen 1,5 százalékos csökkenést mért a piackutató. Idén viszont 15 százalék körüli bővülésre lehet számítani, ami egyben azt is jelenti, hogy átlépi a 800 milliárd dollárt a cégek által erre a célra költött összeg.

Fotó: Shutterstock

A második leggyorsabban fejlődő terület a nagyvállalati szoftverek piaca lehet idén, ahol a Gartner a múlt évhez viszonyítva 13,6 százalékos növekedéssel számol, és valamivel több, mint 600 milliárd dollárt fordíthatnak erre a célra idén az üzleti szektorban.

Érdekesség, hogy tavaly is ezek a megoldások érték el a legnagyobb, 9,1 százalékos bővülést.

Komoly, közel 10 százalékos bővülésre lehet számítani az adatközponti rendszerek esetében is, ami tulajdonképpen nem igazán meglepő, hiszen a gyors ütemű digitalizációval egyre nagyobb mértékben alkalmaznak a vállalkozások felhőalapú szolgáltatásokat, amelyek népszerűségét növelte az is, hogy a piaci környezet hirtelen változásaira is rugalmasabban lehet reagálni a használatukkal.

A piackutató várakozásai szerint 2022 további növekedést hoz az IT-költésekben, igaz az ideitől elmarad majd a bővülés üteme, 5,5 százalék körül alakulhat, 4474,2 milliárd dolláros lehet a piac.

Jövőre a nagyvállalati szoftverek iránt nő majd legnagyobb mértékben a kereslet, 11,5 százalékkal, a második legdinamikusabban bővülő szegmens pedig az IT-szolgáltatásoké lehet. Ahogyan idén, jövőre is jelentős fejlődés várható az adatközponti rendszerek esetében is, 5,8 százalékkal nőhet ez a terület a piackutató prognózisa szerint, és első alkalommal lépheti át a 200 milliárd dollárt az erre költött összeg.

„A digitális technológiák alkalmazására vonatkozó kezdeményezések stratégiai fontosságúak a vállalkozások számára abban a folyamatban, amelyben igyekeznek kialakítani a munkavégzés jövőjét, és kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy golyóállóvá tegyék az infrastruktúrájukat, illetve egyre összetettebb hibrid munkakörnyezeteket alakítsanak ki a munkavállalóik számára – mondta el John-David Lovelock, a Gartner kutatásért felelős alelnöke. – Ami 2020-ban és 2021-ben nagy változást hozott, az nem igazán a technológia volt, hanem az, hogy az emberek mennyire eltökéltek voltak, hogy ha különböző módokon is, de alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. Jövőre a vállalatok informatikai igazgatóinak újra kell gondolniuk azt, hogyan is dolgoznak, miközben figyelembe veszik az üzlet összetettségét, és aszinkron munkafolyamatokat is lehetővé tevő technológiákat is alkalmaznak.”