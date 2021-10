Az aranyért folyik a harc Szudánban

A hadsereg azt követően döntött a hatalomátvétel mellett, hogy a polgári vezetés képviselői a korábbi autokrata vezetőt, a jelenleg korrupció miatt elítélt és börtönbüntetését töltő Al-Basírt a hágai Nemzetközi Bíróság elé állítanák,

ahol a dárfúri konfliktusban játszott szerepével kapcsolatos háborús bűnök, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás vádjaival szembesítenék. Úgy tűnik azonban, hogy Al-Basír bíróság elé állításának lehetősége elbizonytalanította a magas rangú katonai vezetőket, köztük Al-Burháni tábornokot, hiszen egy esetleges bírósági eljárás során az ő büntetőjogi felelősségük is felmerül a dárfúri konfliktus idején játszott szerepük miatt – mutatott rá a puccsot kiváltó okokra a New York Times. Emellett a demokratizálódás a hadsereg gazdasági érdekeit, köztük a szudáni aranykereskedelem ellenőrzését is veszélyezteti. Szudán éves aranykitermelése 100 tonna körüli, mellyel a világ tizenkettedik kitermelője, és csak az Egyesült Arab Emírségekbe évi 16 milliárd dollár értékben exportál a nemesfémből.