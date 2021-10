Belemar a járvány a szolgáltatásokba, mutatják az európai aktivitási indexek

Még nem ismerjük valamennyi eurózónatag adatait, de a két legnagyobb gazdaság számait is közzétették pénteken, és a részleteket vizsgálva kiderül, hogy főleg a német szolgáltatások BMI-je rogyott meg, 56,2-ről 52,4 pontra, mélyen az 55 pontos várakozás alá. Ezzel szemben a német iparban – ahonnan dőlt a panasz mostanában, és valóban dülöngélt a termelési volumen, a járműszektorban pedig nagyot esett – alig csökkent az aktivitás, 58,4-ről 58,2-re. Ezzel szemben a francia ipari index tényleg jól érzékelhetően gyengült, 55-ről 53,5 pontra, a szolgáltatások viszont köszönik, jól vannak: a BMI még emelkedett is, 56,2-ről 56,6-re. A Csatorna túloldalán viszont teljes az öröm: a briteknél az ipari és a szolgáltatási index is emelkedett: az előbbi 57,1-ről 57,7-re, az utóbbi 55,4-ről 58-ra.