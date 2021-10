Egy év kihagyás után ismét összeállították a világ legjobb 50 éttermét tartalmazó listát. Az első két helyen végző egység először található egy városban – számolt be a CNBC.

A kedden a belgiumi Antwerpenben tartott „A világ 50 legjobb étterme” (The World’s 50 Best Restaurants) díjátadó ünnepségen két koppenhágai vendéglátóhely, a Noma és a Geranium vehette át az első, illetve a második helyért járó elismerést.

A Normának nem ismeretlen a helyzet, lévén 2010 óta ötödik alkalommal kezdődik az étterem nevével a lista.

Rene Redzepi (j), az antwerpeni gálán

Fotó: Belga via AFP

Az Egyesült Királyságban székelő William Reed Media által közzétett rangsort 2002 óta állítják fel európai, alkalmanként amerikai éttermeket is figyelembe véve. A tavalyi évben a koronavírus-járvány miatt nem készítették el a listát.

Rene Redzepi séf segítségével a Noma „új északi konyhájáról” vált ismertté. A menü főként egyedi takarmányból készült, illetve erjesztéssel előállított ételeket tartalmaz.

A séf minden évben három menüt állít össze – tengeri ételek, zöldség-, valamint vadhús szezon. Utóbbit személyenként 2800 dán koronáért (1 dán korona = 48,36 forint) szervírozzák fel. A hozzá tartozó borfelhozatal további 1800 korona. Minden menü megközelítőleg húsz fogást tartalmaz.

A toplistákat egy évtizede ugyanazok az éttermek uralják, ezért a rangsor összeállítói úgy döntöttek, hogy a győztes étteremre a következő évben nem lehet szavazni. A Noma 2016-ban bezárt, hogy 2018-ban új helyen nyissa meg kapuit, így idén ismét megmérettethette magát.

Az idei lista több mint felét európai éttermek adják, Ázsia nyolc egységgel képviseli magát, a kontinens legjobbja a szingapúri Odette lett, amely a 8. helyen futott be. Szintén nyolc étterem fért fel a listára Észak-Amerikából, míg Közép-Amerika két egységet ad, a legjobb értékelést a mexikói Pujol kapta, amely a 9. helyet foglalja el. A kontinens déli félteke is jól szerepelt, Peruval az élen, amelynek két étterme is szerepel a top10-ben – a Central a 4., a Maido a 7. helyre futott be.

Afrikai is képviselteti magát a listán, a dél-afrikai Wolfgat az 50. helyet kaparintott meg.

Az országok közül Spanyolország végzett az élen hat étteremmel.

Ezeknek több mint a fele Baszkföldön található, amely régió híresen gazdag kulináris élményeket nyújt.

Fotó: AFP

A listát 1040, a területen bennfentesnek számító személy állítja össze, akiket „akadémiának” neveznek. A szakértőgárda a többi között ételkritikusokból, szakácsokból, valamint vendéglátóegységek vezetőiből áll össze, akik a világ 26 régiójából jönnek. Az akadémia tagjainak negyede évente cserélődik.

Minden tag tíz éttermet választ. Nincsenek meghatározott követelmények, az egységeket a tagok belátásuk szerint választják ki – mondta William Drew, a The World’s 50 Best Restaurants tartalomigazgatója.

A tagoknak legalább négy, régiójukon kívüli éttermet kell feltenniük tízes listájukra.

Mivel a pandémia miatt a tavalyi év kimaradt, ezért az idei lista összeállításakor a 2020 januárja óta leadott szavazatokat is beszámították.

A világ 50 legjobb étterme: