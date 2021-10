Ezekre az adatokra várunk hétfőn

Ma üléseznek az Európai Unió külügyminiszterei, néhány nappal a miniszterelnökök és államfők csúcstalálkozója előtt, amelyen minden bizonnyal a rengeteg nemzetközi vonatkozással átszőtt energiaválság lesz a legfajsúlyosabb téma. A miniszterek többek közt megtárgyalják Bosznia ügyét is, ahol a szerb tagköztársaság függetlenedési törekvései a több mint negyedszázada megkötött békét fenyegetik, és foglalkoznak a keleti partnerség témájával is, amely minden bizonnyal érinti a Magyarországgal feszült viszonyba került Ukrajna szerepét is.