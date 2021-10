Ezekre az adatokra várunk pénteken

Az euróövezet augusztusi külkereskedelmi adatait közlik pénteken. Az ipari termelés 1,6 százalékkal visszaesett a nyár utolsó hónapjában júliushoz képest, az exportra is termelő autóipart visszafogja a félvezetők hiánya és egyéb tényezők, érdekes lesz tehát figyelni, hogyan csapódik ez le a külkereskedelmi egyenlegben. A havi többlet júniusban és júliusban is nőtt, augusztusra csökkenést várnak az elemzők az előző havi 20,7 milliárd euróról. Ma lát napvilágot az Európai Unióban regisztrált új autók számáról a szeptemberi adat is. Augusztusban 19,1 százalék volt az éves visszaesés.