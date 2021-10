Miután október 1-én közzétette harmadik fázisú klinikai vizsgálatainak eredményét, az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatalának (FDA) sürgősségi engedélyét kéri molnupiravir nevű koronavírus elleni szerére a Merck – írja a CNBC.

Fotó: Shutterstock

A gyógyszer a vírus szaporodását gátolja a szervezetben és szemben a Gilead intravénás remdesivirével, tabletta formájában is használható. A szer még az év vége előtt elérhetővé is válhat az amerikaiak számára. Az Egyesült Államok korábban már megállapodott a gyógyszergyártóval 1,7 millió terápiára elegendő ellátás megvásárlásáról, amint az megkapja a sürgősségi engedélyt. A New York Times információi szerint az ország 700 dollárt fizet egy kezelésre elegendő orvosságért.

A Merck mellett mások is próbálkoznak koronavírus elleni gyógyszerek kifejlesztésével, így például a vakcinák terén már sikeres AstraZeneca vagy Pfizer. A molnupiravirból már Szingapúr és Ausztrália is rendelt, de számos más ország is tárgyal annak beszerzéséről.