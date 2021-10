Megint visszafogja az ázsiai növekedést a járvány

Lelassult Dél-Korea gazdasági növekedése, még a vártnál is jobban, és hasonlóra számíthat Tajvan is. A Covid–19 továbbra is visszafogja Ázsia gazdaságait, beleértve Kínát is, ahol továbbra is a zéró tolerancia elve uralkodik a járvány helyi fellángolásaival szemben.

1 órája | Szerző: Pető Sándor

1 órája | Szerző: Pető Sándor

A globális aggodalmat, hogy a gazdasági kilábalás ütemet veszít, már Kína múlt héten közölt harmadik negyedéves bruttó hazai termékről (GDP) szóló adatai is táplálták. A csalódást keltő lassulást lemásolták Dél-Korea mai adatai, és hasonló várható Tajvanon is, ahol pénteken esedékesek a friss GDP-számok. A világszerte hasonló trendet mutató aktivitási adatok fejtörést okoznak a jegybankoknak, hiszen gyorsuló inflációval szembesülnek, a monetáris politikai szigorítás viszont még inkább lelassíthatja a gazdasági kilábalást: megjelent a stagfláció réme. Köztük van az Európai Központi Bank is, amelynek döntéshozói csütörtökön határoznak a kamatokról, egy nappal azelőtt, hogy kijönnek az euróövezet harmadik negyedévi GDP-adatai, várhatóan itt is a növekedés lassulását mutatva. A világgazdaság egészére egyre növekvő befolyású ázsiai régió összképe inkább vegyesnek mondható, mint elkeserítőnek, bár sok a bővülést hátráltató tényező. Fotó: Seung-il Ryu / AFP

Az ellentmondást illusztrálta, hogy a gyenge mai adatok ellenére Szöul vezette az ázsiai részvények emelkedését, mivel a vállalati gyorsjelentései szezon jól kezdődött, és használt a csipgyártók papírjainak – jelentette a Reuters. A mai GDP-adatok szerint ugyanakkor Dél-Koreában – Ázsia negyedik, a világ 11. legnagyobb gazdaságában – a július–szeptemberi időszakban az elemzői előrejelzés felével, 0,3 százalékkal bővült a gazdaság az előző három hónaphoz mérve. Az éves növekedés hatról négy százalékra lassult, Kínához hasonlóan, ahol 7,9-ről 4,9-re szikárult. A Reuters elemzői felmérése szerint pénteken Tajvan is arról számol be, hogy négy százalékra esett a növekedése, 7,43-ról.

A dél-koreai gazdaságra a hatalmas partner, Kína problémái is rávetülnek: a jegybank becslése szerint egyszázalékos lassulás a szomszédban már önmagában 0,1-0,2 százalékpontot vesz le a növekedési rátából. Hasonlóság, hogy miközben mindkét gazdaságnak pörög az exportja – hiszen a kilábaló fejlett gazdaságokban erős a kereslet –, a belföldi fogyasztásról ez kevésbé mondható el. Dél-Koreában a magánfogyasztás – ami a GDP majdnem felének az előállításához járul hozzá – egyenesen csökkent, negyedéves alapon 0,3 százalékkal, pedig az előző három hónapban 3,6 százalékkal már nőtt. Az export eközben 1,5 százalékkal bővült. Eddig úgy nézett ki, hogy a központi bank a negyedik negyedévben is emeli a kamatait, de a GDP-jelentés után nőtt az esélye, hogy mégsem – kommentálta Hao Zhou, a Commerzbank szenior közgazdásza.

Kína kivitele is szépen bővült, szeptemberben éves alapon majdnem 20 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 4,4-es növekedési rátája azonban meg se közelíti a járvány előtti évek 10 százalék körüli bővülését. Az export sem feltétlenül nő majd ilyen erőteljesen, ha fennmarad az ázsiai termelést is visszatartó energia- és alapanyaghiány, a fejlett országok fogyasztói pedig a járványveszély csökkentével az árupiacok felől a szolgáltatások felé fordulnak. A járvány mindenesetre Kínában továbbra is gátolja a gazdaságot és a normális életvitelt. A tartományok és régiók majdnem egyharmadában jelentettek Covid-fertőzéseket, és egyre-másra születnek a szabad mozgást blokkoló újabb intézkedések. Pekingben egy kis baráti madzsongozásért még le is csuktak két embert, akik lázzal tértek vissza Belső-Mongóliából. Az október 31-re tervezett pekingi maratonfutást elhalasztották, az uralkodó Kommunista Párt Központi Bizottságának novemberi pekingi ülését és a februári téli olimpiát azonban minden bizonnyal meg akarják tartani, ami azt is jelenti, hogy marad a járvány elleni szigor.

Kapcsolódó cikkek