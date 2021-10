Megjelent a lengyel EU-kilépés réme

Az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, beleértve az alkotmányos rendelkezéseket is, így az nem lehetséges, hogy egy tagállam felülbírálja az uniós jogot

– jelentette ki Von der Leyen pénteki nyilatkozatában. Hozzátette, ezt minden uniós tagállam aláírta az Európai Unió tagjaként, és a bizottság minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál ennek biztosítására. Von der Leyen szerint az uniós alapszerződések teljesen egyértelműek: az Európai Bíróság valamennyi ítélete kötelező az összes tagállami hatóságra, így a nemzeti bíróságokra is. Ennek elfogadása nélkül a lengyelek nem is léphetnének be az EU-ba, ha most akarnának csatlakozni.