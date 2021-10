Előző héten a szudáni miniszterelnök válságbizottságot hívott össze az ország fővárosában napok óta tartó kormányellenes tüntetések miatt. Abdalla Hamdok akkor azt mondta, hogy a tüntetéssorozat az ország legnagyobb belpolitikai válsága Omar al-Basír elnök 2019-es megbuktatása óta, valamint felszólította a demonstrálókat, tanúsítsanak önmérsékletet és üljenek tárgyalóasztalhoz.

Fotó: AFP

Az elmúlt hetekben országszerte több kormányellenes tüntetést is tartottak. Október elején az emberek blokád alá vették a térség legfontosabb kikötőjét, Port Szudánt is, emiatt pedig a parlament gyógyszer- és üzemanyaghiányra figyelmeztetett. Szeptember végén a hatóságok már meghiúsítottak egy katonai hatalomátvételt, amelynek kitervelői között a tájékoztatás szerint katonák és civilek is voltak.

Szudánban harminc évig Omar al-Basír irányított kemény kézzel. Basírt a tömegtüntetések nyomán 2019-ben a hadsereg megbuktatta, ezt követően pedig a civilek a katonasággal karöltve átmeneti kormányt hoztak létre, amelyet világszerte üdvözöltek.

Hétfőn a szudáni katonai-civil tanács és az átmeneti kormány feloszlatását, valamint a rendkívüli állapot bevezetését jelentette be a tanács vezetője, Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok, nem sokkal azt követően, hogy

katonák őrizetbe vették a kormány sok civil tagját, köztük a miniszterelnököt is. Délután tüntetők ezrei árasztották el az ország fővárosát, a hadsereg a tömegbe lőtt, többen meghaltak.

Szudán tájékoztatási minisztériuma katonai puccsnak minősítette a történteket, amelyet szerinte a népnek kell megakadályoznia. A minisztérium egyúttal megerősítette: őrizetbe vették Abdalla Hamdok miniszterelnököt és a kormány több tagját.

Hamdokot állítólag azért hurcolták el, mert nem akarta közleményben támogatásáról biztosítani a puccsistákat.

Burháninak alig egy hónap múlva át kellett volna adnia az átmeneti tanács vezetését egy választott civil vezetőnek. Terv szerint 2024-ben tartanának választásokat az országban.

Fotó: AFP

Elítélte a szudáni államcsínyt hétfőn az ENSZ főtitkára és a világszervezet emberi jogi főbiztosa is.

Tiszteletben kell tartani az alkotmányos chartát, hogy megvédjék a nagy harc árán elért politikai átmenetet

– hangsúlyozta António Guterres a Twitteren.

Az ENSZ Abdalla Hamdok miniszterelnök haladéktalan szabadlábra helyezését követelte.

A kaotikus helyzet újabb csapást eredményezett, az Amerikai Egyesült Államok felfüggesztette a pénzügyi segélyek folyósítását – adta hírül a New York Times.

A szudáni kormány számára folyósítandó és most befagyasztott támogatás összege körülbelül 700 millió dollárra (220 milliárd forint) tehető, amely a szegény afrikai ország számára igen súlyos érvágást jelent.

Washington az elmúlt években Szudán legfontosabb támogatójának számított.