Zöldnek látja az atomenergiát Párizs és Közép-Európa, üzentek Brüsszelnek

Az Európai Bizottságnak a következő hónapokban kell döntenie róla, hogy az EU klímavédelmi céljaival összhangban a fenntartható energiafajták közé sorolja-e az atomenergiát, illetve a földgázt. A vélemények megoszlanak, Németország például bezárja összes atomerőművét, az orosz gázt Észak-Európába szállító Északi Áramlat 2 vezeték építését azonban a most távozó német kormánykoalíció támogatta.

A minősítésen sok múlik, hiszen az állami és privát befektetések várhatóan a támogatott energiákba áramlanak majd a következő években, és elkerülik a nem fenntarthatónak besorolt szektorokat.

Ez a vita felforrósodóban van a világméretűvé szélesedő energiaválság miatt. A földgáz és az áram árát a hiánnyal párosuló ellátási nehézségek felhajtották Európában, és még csak most jön a tél, amiről nem lehet előre tudni, mennyire lesz hideg. Németország folytatja atomerőműveinek évekkel ezelőtt elkezdett bezárását, és jövőre be is fejezné ezt a folyamatot.