Itt a várva várt Fed szigorítás – de csak óvatosan

Az infláció emelkedésének láttán a piacokon már azt is beárazták, hogy a Fed már jövőre megkezdi 0-0,25 százalékos irányadó kamatsávjának emelését, pedig a jegybank döntéshozóinak többsége korábban ezt 2023-ra jósolta. Ezeket a várakozásokat megerősítette volna – akár jelentős piaci árfolyam-mozgásokat okozva –, ha a Fed elismeri, hogy az inflációt megemelő tényezők tartósabbak és erősebbek lehetnek a korábban vártnál. Erre azonban a jegybank közleménye nem tett utalást, sőt megismételte, hogy a megemelkedett inflációt okozó tényezők jórészt átmenetiek. Jerome Powell elnök sajtótájékoztatóján egy kérdésre válaszolva azt mondta: az árakat megemelő kínálati fennakadások fennmaradhatnak a jövő évig is, de jövőre az árnyomás enyhülhet. Ugyanakkor megemlítette azt is: lehetséges, hogy a jövő év közepére a Fed elérheti célját, a maximum foglalkoztatás szintjét a gazdaságban.