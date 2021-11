Vannak kivételek is: a rand és a dél-koreai von kettő, az orosz energiaimport támogatta rubel egy százalékot erősödhet.

A szintén a feltörekvő piacokhoz sorolt, de az európai uniós tagság miatt védettebb helyzetben lévő Közép-Európa euróhoz kötődő devizáiról a Reuters külön felmérést készít. Itt a forint és a korona erősödött idén, a lej és a zloty gyengült, mivel itt késéssel fogtak kamatemelésbe a jegybankok. Elemzők szerint a későbbi árfolyammozgások is erősen függnek majd a jegybanki lépésektől, a piacokon figyelik a fizetési mérlegek romlását is – ami Románia esetében különösen szembeötlő -, a magyarok és a lengyelek esetében pedig a Brüsszellel folyó, az EU-pénzek érkezését késleltető vagy blokkoló vitát is.