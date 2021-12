A jövő év végére üzembe helyezik az EU külső határellenőrzését segítő információs rendszert, az Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszert (EITAS), amelynek 60 másik ország mellett az Egyesült Királyság is tagja lesz – erősítette meg az Európai Bizottság a City A.M. kérdésére. Az EITAS a schengeni térségbe utazó, vízumkötelezettség alól mentes, nem uniós polgárok belépését szabályozza. Az idén augusztusban elfogadott szabályok szerint nekik az EITAS honlapján, vagy mobiltelefonos applikációján regisztrálniuk kell és 7 eurós díj fizetése ellenében engedélyt kell szerezniük az utazásuk előtt.

Fotó: Sem van der Wal / AFP

Az engedély kitöltése az EB szerint legfeljebb 10 percet vesz igénybe, a 7 eurós díj pedig három évig, több bejegyzésre lesz érvényes. A kiskorúak, illetve a 70 év felettiek mentesülnek a díjfizetés kötelezettsége alól.

Az EITAS az utazás előtt ellenőrzi, hogy az utazók adatai felbukkannak-e a belső biztonsági, a határellenőrzési illetve a migrációs információs rendszerekben, így segít időben azonosítani a potenciálisan veszélyt jelentő embereket.

Az EITAS üzembe helyezésével a teljes vízumkötelezettséggel rendelkező országok köre nem változik, a schengeni övezetbe vízum nélkül, előzetes engedéllyel 61 ország, közük az Egyesült Királyság állampolgárai léphetnek be. Ezeknek az országoknak az állampolgárai Andorrába és Monacóba is csak EITAS engedéllyel léphetnek be 2022 év végétől.