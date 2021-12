Odacsapott a Fed, szembeszáll az inflációval, jövőre három kamatemelés

Az ultraalacsony 0-1/4 százalékos irányadó Fed-kamat most még nem változott, de a világ legnagyobb gazdaságának központi bankja hatalmas lépést tett az emelések megkezdése felé. A pandémia okozta válság időszakában a Fed óriási mennyiségben – havi 120 milliárd dollárért – vásárolt államkötvényeket és jelzálogpapírokat, hogy visszasegítse a gazdaságot a teljes foglalkoztatás felé. Az infláció felszökése miatt a Fed már novemberben bejelentette a pénzbőség-teremtés visszafogását, és most újabb csökkentést jelentett be, havi 90 milliárdról 60 milliárd dollárra.

Fotó: JOHANNES EISELE