Jól mutatja Kína elköteleződését a digitális megoldások iránt, hogy a központi bank (PBOC) már 2014 óta dolgozik szuverén fizetőeszközének digitális változatán.

Az e-CNY néven is ismert digitális jüan nem kriptoeszköz – hiszen egy jegybank felügyeli és bocsátja ki –, hanem a digitális jegybankpénzek egy formája, amelyhez hasonlót több más jegybank is fejleszt.

A PBOC eddig több tízmillió digitális jüant osztott szét Kína néhány városában. A hatóságok most gyorsítanák a tempót, és szeretnék, ha a lakosság minél szélesebb körben használná ezt a fizetőeszközt.

Két domináns fizetési rendszer van Kínában, az egyik a Tencent WeChat Pay rendszere, a másik az Alipay, amelyet az Alibaba leányvállalata, az Ant Group üzemeltet. Nagy lökést ad az e-jüan elterjedésének, hogy a Tencent bejelentette, WeChat üzenetküldő alkalmazása ezentúl elfogadja a digitális jüant.

Brutális méretű piacról van szó, ugyanis a WeChat több mint egymilliárd felhasználóval rendelkezik.

Az Alipay már korábban is elfogadta platformján az eszközt. A JD.com már a digitális jüan tesztfázisában is elfogadta az eszközt néhány alkalommal, most pedig azt közölte, hogy belistázza a kínai jegybank digitális jüanját. A technikai feltételek tehát adottak, most az a nagy kérdés, hogy a fogyasztók élnek-e a lehetőségekkel. Visszatartó erő lehet, hogy míg a WeChat vagy az Alipay használatához a felhasználóknak elég összekapcsolniuk bankszámlájukat az alkalmazással, addig a digitális jüan használatához egy külön appon kell regisztrálniuk.

A Trivium China elemzője szkeptikus. Bao Linghao szerint ha van egyszerűbb fizetési lehetőség, akkor a fogyasztók nem fogják használni az új eszközt. Úgy véli, a vásárlók mindig a legegyszerűbb, már megszokott módját választják a fizetésnek. A szakember tehát továbbra is nyitott kérdésnek tartja, hogy a PBOC hogyan kívánja a digitális jüan használatát elterjeszteni, ösztönözni. A jegybank már korábban bejelentette, az idei pekingi tél olimpián a látogatók számára elérhetővé akarja tenni új fizetőeszközét, a játékokon a nézők egy speciális e-CNY alkalmazást használhatnak.

Paul Triolo, az Eurasia Group tanácsadó cég vezetője szerint a tranzakciók volumene elmarad az ismert fizetési platformokon pörgő pénz mennyiségétől, már csak azért is, mert a Coviddal szembeni zéró tolerancia eleve távol tartja a külföldi nézőket az ötkarikás játékoktól. Ez a lehetőség tehát elúszott – összegezte véleményét. Hozzátette: a későbbiekben bizonyos részterületeken, például a kormányzati számlák körében, hódíthat az e-CNY.