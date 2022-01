A foglalkoztatottsági és munkaerőpiaci részvételi ráta is tovább nőtt 2021. harmadik negyedévében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban: előbbi 0,6 százalékponttal, 68 százalékra emelkedett, vagyis megközelíti a koronavírus-járvány előtti 68,6 százalékot, utóbbi 72,2-ről 72,5 százalékra javult – derült ki a legfrissebb jelentésből. A javulás nagyjából azonos mértékű minden vizsgált csoportban, vagyis a nőknél és a férfiaknál, valamint a fiatalok és az idősebbek körében is. Az OECD 38 tagja közül csak Törökország nem szolgáltatott eddig adatokat a harmadik negyedévről, a többi 37 tagállam közül 35-ből jelentették a foglalkoztatási helyzet javulását. Ausztráliában a második negyedévi 75,4 százalékról 74,8 százalékra csökkent a foglalkoztatottak aránya, Finnországban pedig maradt 72,7 százalékon.

Több országban, így Magyarországon, Ausztriában, Franciaországban, Görögországban, Új-Zélandon és Portugáliában a foglalkoztatás már meghaladta a járvány előtti szintet. Az euróövezetben 0,7 százalékponttal, 68,4 százalékra, az Európai Unóban 0,5 százalékponttal 68,7 százalékra, a hét vezető ipari országban (G7) 0,7 százalékponttal 71,4 százalékra, Kanadában 1,4 százalékponttal 73,8 százalékra, az Egyesült Államokban 0,8 százalékponttal 69,8 százalékra, míg Magyarországon 73 százalékról 73,3 százalékra nőtt a mutató. A legnagyobb növekedést négy országból jelentették: Chilében 57,3 százalékról 59,2 százalékra ugrott a foglalkozatottak aránya, Kolumbiában 59,6-ról 61,5-re, Costa Ricában 55,6-ról 58,3-re, míg Írországban 69,1-ről 71,1-re. Közülük azonban az első három ország marad el még mindig leginkább a járvány előtti szinttől – hangsúlyozza az OECD jelentése.

Az amerikai munkaerőpiac a javulás ellenére még mindig nem állt talpra teljesen a koronavírus-válságból, a Fitch elemzése szerint négy szövetségi állam van csak, ahol már novemberben sikerült újra megteremteni minden, a járvány alatt elveszített munkahelyet. Ez a négy állam Texas, Arizona, Utah és Idaho, míg például Kalifornia a járvány előtti foglalkoztatási szint 70, New York pedig 60 százalékán áll. Az 50 százalékot azonban minden tagállamban elérték Hawaii és Wyoming kivételével. A CNN szerint ez az adat is jól mutatja, hogy mennyire egyenlőtlen a talpra állás azok után, hogy az ország rekordot jelentő 20,5 millió álláshelyet veszített el 2020 áprilisában, amikor a munkanélküliségi ráta 14,7 százalékra ugrott.

Azok a szövetségi államok, amelyeket leginkább sújtott a járvány, és emiatt szigorúbb korlátozásokra kényszerültek, még most is elmaradnak a kevésbé érintettektől. Ilyen például a Hawaii, ahol a gazdaság a turizmustól függ, valamint New York is, amelynek a gazdasága ugyan sokkal diverzifikáltabb, de már a legelejétől a járvány egyik gócpontja volt. Ráadásul az omikron variáns okozta új hullám a télen tovább rontott a képen, december vége óta folyamatosan és az elemzői várakozásokat meghaladóan nő a munkanélküli segélyért újonnan benyújtott kérelmek száma, miközben az újonnan teremtett munkahelyeké már novemberben is elmaradt a várakozásoktól. „A javuló tendenciákat, amelyeket az oktatásba és a munkába való nagyobb személyes visszatérés lendített fel, veszélyeztetheti a koronavírus omikron változata, amelynek a gazdasági következményei továbbra is bizonytalanok” – figyelmeztetett Olu Sonola, a Fitch amerikai gazdasági elemzője. Az újabb hullám miatt ugyanis a távoktatás és a távmunka aránya ismét megnőtt januárban. A CNN és a Moody's Analytics közös, a „normalitáshoz” való közelítést szintjét mutató (Back-to-Normal) indexe a múlt héten 91 százalékon állt, csak Dél-Dakota haladta meg a száz százalékot, bár néhány állam, köztük Idaho, Arizona, Florida és Montana már közel jár hozzá.