Elérheti a 43,5 milliárd dollárt is a vietnámi ruhaexport 2022-ben, mivel a gyárak a növekvő koronavírus-fertőzésszám ellenére is folytatják a termelést – jelentette be az ország textil- és ruházati szövetsége.

A pandémia idén enyhébb hatással lesz a ruha- és textiliparra a magas oltási aránynak köszönhetően

– mondta a Textil- és Ruházati Szövetség alelnöke, Truong Van Cam a Reutersnek adott interjújában.

Fotó: Shutterstock

A délkelet-ázsiai országban a napi koronavírus-fertőzöttek száma közel 32 ezerre emelkedett a napokban, azonban a vállalatok vezetői és a szakértők szerint csekély az esély arra, hogy újra a tavalyihoz hasonló zárlatokat vezessenek be most, hogy több millió gyári munkást már beoltották, ráadásul az omikron változat is kevésbé súlyos tüneteket okoz. A hivatalos adatok szerint is biztató az átoltottsági arány, a 98 milliós lakosság több mint 76 százaléka már legalább két oltást felvett.

Az alelnök elmondta, hogy a leállások tavaly 1,2 millió ruhaipari munkást, azaz az iparban dolgozók 65 százalékát érintették. Mindazonáltal mára majdnem mindegyikük visszatért a munkába – tette hozzá. „Az ország rugalmas politikájának köszönhetően – amely a járvány leküzdésére és az üzleti tevékenységek helyreállítására irányult – a ruha- és textiliparnak sikerült jelentősen befoltoznia az ellátási lánc hiányosságait, különösen 2021 negyedik negyedévétől” – mondta.

Fotó: Shutterstock

A turisztikai minisztérium javasolta, hogy a tervezettnél három hónappal korábban, március 15-től nyissák meg újra az országot a külföldi turisták előtt, valamint szüntessék meg szinte az összes utazási korlátozást. Az indítvány egynapos karantén fenntartását szorgalmazza, valamint negatív Covid-tesztet ír elő indulás előtt és érkezéskor.

Két éve még a délkelet-ázsiai nemzet a világ egyik legszigorúbb határellenőrzését vezette be, amellyel kezdetben valamelyest sikerült távoltartani a vírust, csakhogy óriási csapást mértek vele a virágzó turisztikai szektorra, amely 2019-ben még a bruttó hazai termék mintegy 10 százalékát tette ki. A külföldiek száma így 157 ezerre csökkent a 2019-es 18 millióról.

2021 minden szempontból nehéz évnek számított, a GDP növekedése 2,6 százalékra lassult. A kereskedelmi többlet is lecsökkent a felére, szerény 4 milliárd dollárra, miközben az infláció 2 százalék alatt maradt. Elképesztő módon a gyárbezárások ellenére az export 19 százalékkal, 336 milliárd dollárra nőtt. Idén várhatóan ugrásszerűen megnő a termelés, és az előrejelzések szerint 5,5 százalékos GDP-növekedés várható.