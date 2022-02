Folytatódhat ma délután Közép-Európában a tavaly nyáron a Magyar Nemzeti Bank elindította kamatemelési sorozat: az elemzői konszenzus szerint a lengyel jegybank fél százalékponttal, 2,75 százalékra, nyolc és fél éves csúcsra emelheti kamatait. A szigorításoknak kulcsszerepe volt abban, hogy a régió devizái jól állják a sarat, bár a világ legnagyobb gazdaságában, az Egyesült Államokban márciusban várhatóan dollártámogató kamatemelési sorozat kezdődik.

Fotó: Shutterstock

Ennek megfelelően jól indult a hét és a nap a złoty, a cseh korona és a forint számára is, pedig a nemzetközi piacon ellenszélben haladtak. A dollár – amelynek a vásárlása gyengíteni szokta a feltörekvő piaci devizákat – szépen nekiindult az euró ellen, miután az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde tegnap azt mondta, nincs szükség nagy monetáris szigorításra az euróövezetben.

Ha nincs ez az egyharmad százalékos dollárerősödés – ami egyébként egyelőre megfeneklett az 1,14-os gáton –, nagyobb is lehetett volna a közép-európai devizák lendülete. A złoty 11 óra körülre 0,1 százalékot erősödött az euró ellen, 4,527 környékére, a cseh korona csak egy hajszálnyit haladt, 24,21-ig, a többi régiós devizát eddig az idén erősen túlteljesítő forint azonban el is akadt 353-nál, majd 253,8-ig vonult vissza, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent. Az euró/forint árfolyamot befolyásolhatta azt is, hogy a dollár keresztben a forint már napok óta küzd, hogy tartósan áttörje a 310-nél húzódó ellenállást, és ma is pont erről pattant vissza.