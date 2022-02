Komoly kihívásokkal szembesülhet a repülés, ha nem lesz képes környezeti terhelését csökkenteni – mondta a CNBC-nek adott interjújában Guillaume Faury Airbus vezérigazgató, aki szerint közép- és hosszútávon a hidrogénhajtású gépek jelenthetik a megoldást.

A repülés az egyik leginkább szennyező tevékenység, mely a WWF szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának leggyorsabban növekvő forrása. A szervezet szerint ez a leginkább karbonintenzív tevékenység, amit személy szerint tehetünk.

Faury ismertette, hogy a repülőgyártó milyen területekre koncentrál ezzel kapcsolatban. Ezek között szerepel az üzemanyagfogyasztás és a karbonkibocsátás csökkentése, de a cég által gyártott gépek üzemanyagtartályai is már képesek 50 százalékban fenntartható üzemanyagot – ez az Airbus szerint megújuló alapanyagokból készül, mint a használt sütőolaj, állati zsírok, vagy egyéb növényi anyagok – használni. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt a lehetőséget a gépek ki is tudják használni, az azok előállításával foglalkozó iparágnak is növekednie kell. Az évtized végére szeretné, ha az Airbus repülői képesek lennének 100 százalékban ilyen üzemanyagokkal is működni.

Fotó: Airbus/AFP

Ugyanakkor Faury szerint bár ezek is fontos lépések, közép- és hosszútávon a hidrogénmeghajtású repülők jelenthetik a megoldást. Ehhez azonban még jelentős mérnöki, kutatási és tőkebefektetési erőfeszítések szükségesek.

Az Airbus 2020 szeptemberében három hidrogén-hibrid gép koncepciójáról árult el részleteket, melyekről azt állította, hogy 2035-re szolgálatba is állhatnak. Ugyanebben a hónapban végezte tesztrepülését egy hidrogén üzemanyagcellával működő, utasszállításra alkalmas gép, bár az nem az Airbus fejlesztése volt.

A hidrogénhajtású repülők azonban hiába váltanak ki lelkesedést sokakból, kereskedelmi életképességük még messze van. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O'Leary szerint ha őszinték vagyunk, nem sok esély van arra, hogy a kerozint kiváltja valami új technológia, 2030 előtt pedig biztos, hogy nincs erre esély.

Noha a múlt héten a Nemzetköz Légiközlekezdési Szövetség főtitkára szerint a fogyasztók hajlandóak többet fizetni a fenntartható üzemanyagok árát, amit a légitársaságok nem is tudnának a későbbiekben nem áthárítani rájuk.