Az Egyesült Államokban nagy meglepetést keltve 467 ezerrel nőtt a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban foglalkoztatottak száma januárban, a piaci által várt 150 ezres növekedésnél sokkal nagyobb mértékben. Emellett a decemberi növekményt is jelentősen felfelé módosították a korábbi 199 ezerről 510 ezerre. Bár a munkanélküliségi ráta eközben kis mértékben emelkedett, a decemberi 3,9-ről 4 százalékra, és kissé meghaladta a piac által várt 3,9 százalékot, ugyanakkor az elmúlt évben a munkanélküliségi ráta 2,4 százalékponttal csökkent, a munkanélküliek száma pedig 3,7 millióval mérséklődött.

A januári adatokra vonatkozó nagy meglepetést az okozta, hogy a piac a foglalkoztatottak számának 2020 decembere óta legkisebb növekedését, vagy egyenesen csökkenését várta.

Fotó: Shutterstock

Ennek elsődleges oka az volt, hogy az erősen fertőző omikron vírusváltozat miatt az elmúlt hetekben munkavállalók milliói jelentettek beteget, vagy egyes esetekben betegen jelentek meg a munkahelyükön, sokan pedig a családban szükségessé vált gondozás miatt nem vállaltak munkát. Az amerikai népszámlálási hivatal legfrissebb, december 29-e és január 10-e között végzett felmérése szerint

a munkától betegség vagy gondozás miatt távol maradók száma megközelítette a 9 milliót.

Az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet szerdán nyilvánosságra hozott jelentéséből is arra lehetett következtetni, hogy a 150 ezres várakozásnál is sokkal alacsonyabbak vagy akár negatívak is lehetnek a számok, ugyanis az állami intézményeken kívül, a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban 301 ezer munkahelyet szüntettek meg az elmúlt hónapban, szemben a várt 207 ezres növekedéssel.

Emellett a Fehér Ház is előre figyelmeztetett, hogy a januári adatok nagyon gyengék lehetnek, mivel az omikronos esetek csúcspontja egybeesett a bérszámfejtési adatok gyűjtésének időszakával, míg a decemberi foglalkoztatási jelentés még az omikron hullám emelkedése előtt végzett felméréseken alapult – nyilatkozta Jared Bernstein, az elnök gazdasági tanácsadói testületének tagja a CNN-nek. A tanácsadó azonban már akkor is úgy gondolta, hogy a visszaesés csupán átmeneti lehet, és a következő hónapokban valószínűleg helyreáll a munkaerőpiac, mivel úgy tűnik, hogy az omikron okozta visszaesés kevésbé súlyos, mint azt eredetileg várták, és kezd elhalványulni, miközben a munkaerő-kereslet továbbra is magas maradt. Az elmúlt két hétben hétnapos átlagban 45 százalékkal esett a napi esetek száma, és csökkent a halálozás is.

A negatív várakozásokat tetőzte, hogy a Bank of America és a Goldman Sachs is arra figyelmeztettek, hogy az omikron miatt jelentős a kockázata annak, hogy az első negyedévben a fogyasztói kiadások hirtelen lassulni fognak, ennek következtében pedig csökken az amerikai GDP. A foglalkoztatottsági adatok viszont egyáltalán nem utalnak arra, hogy a gazdasági növekedés jelentősen megtorpanna vagy visszaesne, ez pedig fokozhatja azokat a várakozásokat is, hogy a Federal Reserve márciusra várható kamatemelése esetleg erőteljesebb lesz az eddig elképzeltnél.

Az dollár a meglepetést okozó foglalkoztatottsági adatok közlését követően hirtelen erősödésbe kezdett az euróval szemben, a hír 14:30-as közlését megelőző 1,1464 szintről 14:45-re 1,1425 szintre.