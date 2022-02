Konstruktívnak nevezte Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter Oroszország szerepét az iráni atomalku felélesztését célzó bécsi tárgyalásokon kedden, orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval folytatott telefonos egyeztetésén – jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség szerdán.

Teherán továbbra is az Irán elleni szankciók feloldását tartja a legfontosabbaknak, ennek érdekében szorosan együttműködik Moszkvával és más partnereivel – szögezte le az iráni tárcavezető, egyúttal ismét azt hangoztatta, hogy hazája kész a megállapodásra, amely szerinte csupán a nyugati delegációk miatt késlekedik.

A maga részéről Lavrov leszögezte:

Moszkva kiállt az atomalku felélesztése mellett, illetve támogatja "a törvénytelen szankciók" feloldását, és egyetértett az iráni féllel abban, hogy az egyeztetéseket fel kell gyorsítani. Oroszország eltökélt a Moszkva és Teherán közötti kétoldalú kapcsolatok mélyítésében.

Bécsben áprilisban kezdődtek az iráni atomalku megmentését célzó egyeztetések. Az Irán és az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja (Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és Nagy-Britannia), valamint Németország 2015-ben szerződésben megállapodott, hogy az iráni atomtevékenységek korlátozása fejében fokozatosan csökkenti a Teherán ellen elrendelt büntetőintézkedéseket.

Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan kiléptette országát a szerződésből, és újból bevezette az iráni gazdaságot fojtogató szankciókat. Erre válaszul Irán is felhagyott azzal, hogy tartsa magát az atomalkuban rögzített kötelezettségeihez. A bécsi megbeszéléseken az amerikai fél közvetetten vesz részt.

Miközben az atomalkuról tárgyal, a katonai fejlesztésekkel sem áll le Irán. Minden eddiginél grandiózusabb, 1450 kilométer hatótávolságú rakétát mutattak be – számolt be róla a The New Arab.

A szilárd üzemanyaggal működtetett harmadik generációs rakéta nagy manőverező képességgel rendelkezik, így akár arra is van esélye, hogy átjusson a rakétapajzsokon.