Litvánia második legnagyobb tech cégévé lépett elő a Nord Security, amelynek fő tevékenysége a virtuális magánhálózatok fejlesztése. A VPN-ek (Virtual Private Network) olyan hálózatok, amelyek segítségével a felhasználók el tudják rejteni valós identitásukat internetezéskor. Az ilyen rendszerek blokkolt webhelyek, és szolgáltatások böngészését is megkönnyítik.

Március elején az oroszok tömegével figyeltek fel a lehetőségre, hogy megkerüljék az ukrajnai invázió utáni szigorú ellenőrzéseket. A Nord Security meg is lovagolta a helyzetet, 100 millió dollárt gyűjtött be befektetőitől, és értéke így elérte az 1,6 milliárd dollárt. Emellett bejelentette azt is, hogy 1700 fős csapatát 200 alkalmazottal bővíti. A cég leginkább a NordVPN-nek nevezett termékéről híres, amelynek előfizetési díja havi 12 dollár. A társaság magáról azt állítja, hogy a legnagyobb munkaadó Vilniusban, ahol a 2,8 milliós ország lakosságából 500 ezren élnek.

Több nagy cég, így a Novator Ventures, a Burda Principal Investments, a General Catalyst, és a Vinted használtruha kereskedő vezetői is beszálltak az internetes társaságba. A Vinted értéke egyébként meghaladja az 1 milliárd dollárt, egyedüliként Litvániában.

Tom Okman, a Nord Security társ-vezérigazgatója és társalapítója a CNBC-nek elmondta, hogy most vesznek először igénybe külső finanszírozást, a forrást pedig a nemzetközi terjeszkedésre, új termékek bevezetésére költik majd, ugyanis a Vpn szoftver mellett jelszókezelő programjuk is van, és egy titkosított felhőalapú tároló megoldást is kínálnak. Habár pontos számot Okman nem közölt, de annyit lehet tudni, hogy

a társaságnak több millió felhasználója van, bevétele az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt,

és a legfontosabb piacaik az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország.

Nem az ukrán-orosz háborúval kezdődött az internet cenzúrázása Oroszországban, de a helyzet az elmúlt hónapban szigorodott.

A nagy amerikai platformok, a Facebook, a Twitter, és a Google szabadon elérhetőek voltak, ellentétben Kínával, ahol évek óta teljesen le vannak tiltva. Március elején azonban Oroszország blokkolta a Facebookhoz való hozzáférést, és azzal fenyegetőzött, hogy ellehetetleníti a Google-t, és a Twittert is. Okman azt mondta, a termékeik iránti kereslet a háború kirobbanásakor egy rövid időre megugrott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a VPN nem segít az embereknek megkerülni a szankciókat.

Birgir Már Ragnarsson, a Novator Partners ügyvezető partnere ugyanakkor bizakodó. Azt mondta, Tom és csapata megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy elindítsák az internetes biztonság új korszakát.