2,5 milliárd dollárt különít el a gabonaellátás biztosítására az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok elkülönít 2,5 milliárd dollárt az ukrajnai háború miatt veszélyeztetett globális gabonaellátás biztosítására - jelentette be Tom Vilsack amerikai mezőgazdasági miniszter hétfőn Varsóban. Vilsack lengyel és ukrán hivatali partnerével, Henryk Kowalczykkal és Mikola Szolszkijjal, valamint Janusz Wojciechowski mezőgazdaságért felelős európai uniós biztossal tárgyalt hétfőn a lengyel fővárosban.

Közös sajtóértekezletükön az amerikai miniszter aláhúzta: Washington elítéli, hogy Moszkva "háborús fegyverként használja fel az éhínséget", valamint "jelentős mértékű gabonarablást" követ el Ukrajnában. "Mindent megteszünk azért, hogy Oroszország ne húzhasson hasznot e lopásból" - fogalmazott Vilsack. Közölte: az általa irányított tárca 2,5 milliárd dollár értékű pénzalapot hoz létre gabonafelvásárlás céljából, ebből támogatnák a globális piacon kialakult gabonahiány pótlását. Henryk Kowalczyk közölte: a gabonaszállítás számára kulcsfontosságú. A jelenleg blokád alatt álló fekete-tengeri ukrán kikötők helyetti alternatív útvonalak Lengyelországon, a lengyel kikötőkön, valamint más európai országokon haladnak át - emelte ki.

Fotó: AFP

Kowalczyk szerint a balti-tengeri lengyel kikötők készen állnak az ukrán gabona továbbszállítására, a legnagyobb kihívást az ukrán-lengyel határon történő átjuttatás jelenti az eltérő vasúti nyomtávszélesség miatt. A miniszter kilátásba helyezte, hogy a gabonaszállítást elősegítő lengyel-ukrán társaságot hoznak létre. Janusz Wojciechowski agrárügyi biztos elmondta: Ukrajnának havi 5 millió tonna gabonát kellene exportálnia, hogy ne kerüljön veszélybe a globális élelmiszer-biztonság.

Felidézte azt is: múlt héten az Európai Bizottság szolidaritási folyosók létrehozására tett javaslatot, a testület ezáltal segítené Ukrajna mezőgazdasági termékeinek kivitelét a nemzetközi élelmiszer-biztonság érdekében. Az uniós biztos is aláhúzta: "az Ukrajnában Oroszország által elrabolt gabonával nem szabad kereskedni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Oroszország ne legyen az ukrajnai agresszió haszonélvezője". Az élelmiszer-biztonság volt az egyik témája Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter hétfői varsói látogatásának is. Sajtókonferenciáján Yellen kijelentette: tudatában van azon erőfeszítéseknek, amelyeket Lengyelország és az Ukrajnával szomszédos országok kormányai kifejtenek azért, hogy elősegítsék az ukrán mezőgazdasági kivitel növelését. Figyelmeztetett: az élelmiszer-ellátás terén "valóban egy globális válság közeledik".

Yellen a lengyel fővárosban mások mellett Mateusz Morawiecki kormányfővel tárgyalt, majd ellátogatott a World Central Kitchen nevű, a konfliktusok sújtotta országokban étkeztetést biztosító amerikai civil szervezet varsói részlegéhez.