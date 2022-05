Tíz év után most először emelkedett a japán Soba tészta ára. A hajdinából készült, instant formában is népszerű termék a háború következtében nem tudta tovább megőrizni az olcsó árkategóriát

– írja a Reuters.

A japán specialitásként ismert, levesekhez és főételekhez is használt tészta alapanyaga valójában főként Oroszországból származik, amely több száz ezer hektáron a világ egyik legnagyobb hajdinatermelő vidéke, és ezzel még Kínát is megelőzi. Japán a saját hajdinaszükségletének mindössze a 42 százalékát fedezi. Az oroszoktól több ezer tonna vetőmagot is importálnak.

A behozatal továbbra is működik, ám a beszerzési költség jelentősen, több mint 30 százalékkal drágult, az ellátási lánc akadozik, és sokat késik az áru, mindez megnehezíti a termék előállítását, amit tovább tetéz a japán jen beszakadása, amely húszéves mélypontját éli.

A japán konyha más jellegzetességeit is sújtja az infláció, többe kerül idén a szójaszósz, a hal és a panír alapanyag tempura, amit bő olajban sütve garnélarákkal, csirkefalatokkal és zöldségfélékkel szoktak tálalni.

A boltok üzemeltetői akár 10-15 százalékos áremelésre is kényszerülnek.

Fotó: Carlo A/Shutterstock

A Soba kedvelt étel, egészséges, vitaminokban gazdag, alacsony a kalóriatartalma, és az eddigi jutányos ára miatt a diákoknak és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek is praktikus táplálékul szolgált. Az ikonikus tészta ára most 290 jentől akár 550 jenig is terjedhet, attól függően, hogy milyen kiegészítőket kérnek mellé.

Az orosz-ukrán háború miatt az import eltolódhat Kína irányába, de mivel folyamatosan csökkentették a hajdinatermelést, ezért a korlátozott készletet várhatólag ők is drágábban értékesítik majd.