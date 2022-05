Tovább súlyosbíthatja a globális élelmiszerválságot, hogy India azonnali hatállyal, szombattól betiltotta a búza exportját, mindössze pár nappal azt követően, hogy rekordmennyiségű szállításokról beszélt – írja a Reuters.

A rossz hírek súlyát némiképp mérsékli, hogy a már megkötött szerződéses, bankgaranciával támogatott eladások elhagyhatják az országot és

a kormány engedélyezi a kivitelt azon országok számára is, ahol az élelmiszerbiztonság függ a szállításoktól.

Ezek között az országok között lehet a Bloomberg információi szerint Egyiptom és Törökország. Amikor a héten korábban India még a rekordmértékű szállításokat tervezte, Tunéziába, Marokkóba, Indonéziába és a Fülöp-szigetekre is kereskedelmi delegációkat kívánt küldeni, megvizsgálni azt, hogy milyen módon lehet a szállításokat növelni.

Fotó: Shutterstock

India a világ második legnagyobb gabonatermelője, és a kereskedők azt remélték, hogy képes lesz az ukrán háború által kialakult űrt betölteni, ám az országban március második felében a hőmérséklet gyors és hirtelen emelkedése miatt a vártnál gyengébb lehet a termés.

Az exporttilalom előtt India 10 millió tonna búza exportjára készült az idei, április 1-ével kezdődő fiskális évben.

Áprilisban sikerült is sosem látott mennyiségű, mintegy 1,4 millió tonna gabonát exportálnia az országnak és májusra még nagyobb mennyiségben, 1,5 millió tonnára írtak alá szerződéseket. A csúcsokat döntő kivitel és a hőhullám miatt a várt több mint 110 millió tonnás helyett lehet hogy 100 millió tonnánál kevesebb termés azonban a belföldi árakat is az egekbe küldte, így a kormány a kivitel korlátozása mellett döntött. Ez a gabonakereskedőket is meglepetésként érte, noha 2-3 hónapon belül már számoltak egy esetleges exportkorlátozással.

Az emelkedő élelmiszer- és energiaárak miatt az indiai infláció is jelentősen emelkedett, 8 éves csúcsig kúszva fel, ami a jegybank részéről még határozottabb kamatemeléseket válthat ki. Az ázsiai ország a kivitel korlátozásától a belföldi élelmiszerárak száguldásának lassulását várja, ám a globális árak – melyek a háború kezdete óta így is sosem látott szintek környékén mozognak – még tovább emelkedhetnek.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) héten közzétett jelentése a globális termelésről szintén nem sok jót ígér, hiszen 4 év óta először csökkenhet a betakarított gabona mennyisége. A szélsőséges időjárás miatt csökkenő termés a távolabbi jövővel kapcsolatosan sem mutat derűs képet, hiszen még ha véget is érne az orosz-ukrán háború, a klímaváltozás húsbavágó hatásai csak most kezdenek megjelenni a mezőgazdaságban.